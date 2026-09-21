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21 de septiembre de 2026

21 DE SEPTIEMBRE: LA HISTÓRICA LLEGADA DE LA GOLETA ANCUD QUE UNIÓ A CHILOÉ Y MAGALLANES

​Cada 21 de septiembre la región conmemora la toma de posesión del estrecho de Magallanes en 1843, un hito que cimentó la profunda herencia chilota en la identidad austral.

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La Región de Magallanes y de la Antártica Chilena marca en su calendario el 21 de septiembre como una de las fechas más significativas de su historia. Este feriado regional recuerda la llegada de la goleta Ancud al sector de Punta Santa Ana en 1843. Aquella expedición impulsada por el gobierno permitió anexar formalmente el estrecho de Magallanes al territorio nacional, asegurando la soberanía chilena en la zona austral.

La tripulación de esta emblemática embarcación, al mando del capitán Juan Guillermos, estaba compuesta en su gran mayoría por marinos y trabajadores originarios del archipiélago de Chiloé. Este contingente humano fue fundamental para la construcción del Fuerte Bulnes, el primer asentamiento que posteriormente daría paso a la fundación de Punta Arenas. El esfuerzo de estos pioneros sentó las bases del poblamiento regional.

La influencia de Chiloé en el territorio trascendió este primer viaje, marcando el inicio de constantes corrientes migratorias hacia el extremo sur. En la actualidad, las tradiciones, la carpintería, la gastronomía y las costumbres del pueblo chilote son parte indivisible de la identidad patagónica. La conmemoración de esta fecha reconoce de forma permanente el aporte de quienes forjaron las bases de la comunidad local.​

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