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18 de septiembre de 2026

SERNAPESCA REFUERZA COORDINACIÓN EN MAGALLANES ANTE POSIBLES CONTINGENCIAS POR EL NIÑO

La institución ha reforzado el trabajo con organismos públicos y actores del sector pesquero y acuícola para mejorar la preparación ante eventuales floraciones algales nocivas y mortalidades masivas de peces.

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El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) está reforzando las instancias de coordinación público-privada ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño en los ecosistemas marinos, la pesca y la acuicultura. Entre las medidas se contempla el trabajo del Comité Interinstitucional de Contingencias Ambientales (CIICA), que reúne a distintos organismos con competencias en esta materia.

Durante el año, Sernapesca ha convocado reuniones del CIICA a nivel central y en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, con el objetivo de coordinar responsabilidades y acciones frente a futuras contingencias asociadas al fenómeno proyectado para 2026 e inicios de 2027. Entre las situaciones que se buscan abordar se encuentran las floraciones algales nocivas (FAN) y eventuales mortalidades masivas de salmónidos.

La directora nacional de Sernapesca, Soledad Tapia, señaló que el servicio también ha desarrollado talleres y seminarios con representantes de la industria salmonera y organismos públicos, además de ejercicios de preparación. Estas acciones incluyen la coordinación de alertas, revisión de procedimientos y planes de acción, fiscalizaciones y evaluación de la capacidad de respuesta ante eventuales contingencias.

Como parte de este trabajo, se realizó un simulacro de mortalidad masiva en las tres regiones de la zona sur, organizado por la Autoridad Marítima, para evaluar los tiempos de respuesta y las condiciones existentes ante una eventual emergencia. Sernapesca mantiene además el monitoreo de áreas del Programa Sanitario de Moluscos Bivalvos y participa en la coordinación de medidas destinadas a anticipar posibles efectos sobre la pesca y la acuicultura.


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