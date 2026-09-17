EDELMAG Y SEREMI DE SEGURIDAD PÚBLICA LLAMAN A LA PREVENCIÓN DURANTE FIESTAS PATRIAS

​En el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias, EDELMAG y la Secretaría Regional Ministerial de Seguridad Pública hicieron un llamado a extremar las medidas de precaución y mantener una conducta responsable, con el objetivo de evitar situaciones que puedan poner en riesgo la vida de las personas y afectar la continuidad del suministro eléctrico.



De acuerdo con los registros de la Empresa Eléctrica de Magallanes, a la fecha se contabilizan 44 postes chocados en la región, un 33,3% más que a la misma fecha del año pasado.



Del total acumulado durante 2026, 34 corresponden a Punta Arenas, ocho a Puerto Natales, uno a Porvenir y uno a Puerto Williams. En igual período de 2025, se habían registrado 30 postes chocados en Punta Arenas y tres en Puerto Natales, sin eventos registrados en Porvenir ni Puerto Williams.



“Hacemos un llamado a la comunidad a extremar las medidas de precaución y tener una conducta responsable en todo momento. A la fecha ya tenemos 44 postes chocados en toda nuestra región, lo que significa un 33% más a esta misma fecha el año pasado. Detrás de cada uno de estos accidentes hay riesgos a las personas, que es lo más importante, pero también se ve afectada la comunidad con interrupciones de suministro eléctrico”, señaló Juan Carlos Würth, Gerente de Generación y Distribución de EDELMAG.



El ejecutivo agregó que, frente a este tipo de situaciones, es fundamental que la comunidad se mantenga alejada del lugar. “Ante la presencia de un accidente que involucre un poste o tendidos eléctricos, le pedimos a la comunidad que no se acerque ni manipule los cables que estén en el suelo porque pueden estar energizados. En estos casos recomendamos mantener la distancia del lugar y dar aviso a nuestros equipos de emergencia”.



Por su parte, el Seremi de Seguridad Pública, Ronald López, destacó la importancia del autocuidado durante estas fechas: “En estas Fiestas Patrias queremos hacer un llamado al autocuidado y a la responsabilidad. La seguridad también se construye con las decisiones individuales. Si va a conducir, no consuma alcohol, respete las normas de tránsito y tenga siempre presente que una decisión irresponsable puede poner en riesgo su vida y la de los demás”.



La autoridad regional agregó que “desde el Sistema de Seguridad Regional estamos trabajando de manera coordinada, reforzando la prevención, los controles y las fiscalizaciones en distintos puntos de la región. Queremos que las familias puedan disfrutar y celebrar con tranquilidad, y para eso necesitamos el compromiso de todos. Celebremos, compartamos y disfrutemos estas Fiestas Patrias, pero hagámoslo siempre con responsabilidad y cuidándonos entre todos”.



EDELMAG y la Secretaría Regional Ministerial de Seguridad Pública reiteraron el llamado a celebrar estas Fiestas Patrias con responsabilidad, promoviendo decisiones seguras que permitan prevenir accidentes y proteger a las personas.



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