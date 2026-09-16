Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
casino
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

16 de septiembre de 2026

PORVENIR DIO INICIO A LAS CELEBRACIONES DE FIESTAS PATRIAS JUNTO A LAS PERSONAS MAYORES

Con una masiva y alegre jornada dedicada a las personas mayores, la Municipalidad de Porvenir dio inicio a su programación de actividades con motivo de las Fiestas Patrias 2026.

porvenirfiestaspatrias
Cerca de 200 personas participaron en un bingo bailable que reunió música, baile, gastronomía típica y espacios de encuentro y convivencia.

La actividad permitió que las y los asistentes disfrutaran de una tarde marcada por las tradiciones dieciocheras, con cuecas, música ranchera y diferentes preparaciones típicas, además de premios y momentos de entretención.
Cerca de 200 personas participaron de la jornada

Carmen Suculovich Matus, directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Porvenir, destacó la participación alcanzada y la positiva recepción que tuvo esta primera actividad de la programación.

"Hoy realizamos la actividad para los adultos mayores para celebrar las Fiestas Patrias. Hicimos un bingo bailable donde vinieron alrededor de 200 personas y pudieron disfrutar de una tarde de comidas típicas y harta ranchera", señaló.

La directora destacó además el ambiente que se vivió durante la jornada, donde las personas mayores tuvieron la oportunidad de compartir y bailar distintos ritmos.

"La verdad es que se disfrutó harto, se fueron contentos y lo pasaron bien. Bailaron cueca, ranchera, así que todo perfecto", agregó.

Desde la administración municipal también se valoró la convocatoria, señalando que se trata de una actividad que tradicionalmente se realiza cada año y que busca entregar un espacio especialmente dedicado a las personas mayores de la comuna.

La positiva respuesta de la comunidad quedó reflejada en la alta asistencia, el entusiasmo durante el bingo y la activa participación en los espacios de baile y convivencia.

Personas mayores valoraron el inicio de las celebraciones

María Islada Pérez fue una de las participantes que destacó la realización de esta actividad como punto de partida de las celebraciones patrias en Porvenir.

"Felicitar a la Ilustre Municipalidad por estar comenzando con los adultos mayores las festividades de nuestras Fiestas Patrias. Muy bonito, muy alegre, todo rico, así que las personas adultas, las personas grandes, muy felices", expresó.
Por su parte, Janet Velázquez Arteaga valoró especialmente la posibilidad de compartir en familia durante la jornada.
"Muy buena, buenísima, porque es una buena instancia para compartir con nuestros padres, así que súper feliz y más encima me voy con un regalo, porque me gané un premio", comentó.

La participante agradeció además al alcalde y al Concejo Municipal por generar este tipo de instancias destinadas a las personas mayores, manifestando su deseo de que continúen desarrollándose actividades similares. "Feliz me voy. Estuvo súper entretenido, muy lindo", señaló.

Otros asistentes también resaltaron el significado de generar espacios de encuentro durante estas fechas, especialmente para las personas mayores. Entre ellos, Sergio Mencía calificó positivamente la celebración y destacó la oportunidad que representan estos eventos para compartir y reunirse durante septiembre.

Continúa la programación de Fiestas Patrias

Tras esta primera jornada, la programación continuará este miércoles 16 de septiembre con nuevas actividades. Durante la mañana se desarrollará el concurso de la mejor empanada, además de la tradicional carrera de garzones y garzonas.
El jueves 17 será el turno de la Hora de Cueca y el Almuerzo Comunitario, actividades que permitirán continuar reuniendo a vecinos, vecinas y autoridades en torno a las tradiciones nacionales.

Ese mismo día, a partir de las 20:00 horas, se realizará la inauguración de las ramadas en el sector de la Cancha Chipana Pérez. La jornada contará con los tradicionales pies de cueca y la presentación del grupo de cumbia Promo 2x1, encargado de amenizar la celebración.

Durante los días 18 y 19 de septiembre continuarán las actividades en el sector de las ramadas, donde también se contempla la participación de conjuntos folclóricos.

Para la tarde del 19 de septiembre están considerados además los Juegos Populares, manteniendo vivas distintas tradiciones asociadas a las celebraciones dieciocheras.

La programación continuará el día 20 con un campeonato de cueca organizado con participación de concejales y juntas de vecinos, sumando una nueva instancia de encuentro para la comunidad.

De esta manera, Porvenir inició sus Fiestas Patrias poniendo en el centro a sus personas mayores y dando paso a varios días de actividades culturales, recreativas y tradicionales destinadas a reunir a la comunidad en torno a la celebración de septiembre.
MEJOR EMPANADA Y CARRERA DE GARZONES (22)

MUNICIPIO REALIZÓ CONCURSO DE LA MEJOR EMPANADA Y TRADICIONAL CARRERA DE GARZONES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CONGRESO ENDURECE DEFENSA DE ESTRECHO DE MAGALLANES: CÁMARA ENVIARÁ NOTA DE “MOLESTIA” AL PARLAMENTO ARGENTINO

Leer Más

En un acuerdo unánime, que abarcó desde el PC hasta el Partido Libertario, las bancadas acordaron mandatar al presidente de la Cámara para que redacte “una nota dirigida al Congreso de la Nación Argentina, junto a la mesa del Senado”, expresando su rechazo a las declaraciones de parlamentarios trasandinos, en particular, de la senadora Patricia Bullrich.

En un acuerdo unánime, que abarcó desde el PC hasta el Partido Libertario, las bancadas acordaron mandatar al presidente de la Cámara para que redacte “una nota dirigida al Congreso de la Nación Argentina, junto a la mesa del Senado”, expresando su rechazo a las declaraciones de parlamentarios trasandinos, en particular, de la senadora Patricia Bullrich.

congresomagallanes
nuestrospodcast
luganatales

CONDENAN A ARMADOR Y BUZO POR EXTRACCIÓN ILEGAL DE LUGA EN PUERTO NATALES

banner toro gaucho
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
casino
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
gonzaloneira

COLUMNA DE OPINIÓN | "MAGALLANES 2040: PREPARARNOS PARA CRECER"

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
H2VGNL

ESTUDIO ANALIZA EL IMPACTO DE INCORPORAR HIDRÓGENO VERDE EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
seremieducacion

SEREMI JOSÉ RAÚL ALVARADO ABORDA DÉFICIT DE REEMPLAZOS DOCENTES, CAÍDA EN APRENDIZAJES E INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL EN MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.