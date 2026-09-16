PORVENIR DIO INICIO A LAS CELEBRACIONES DE FIESTAS PATRIAS JUNTO A LAS PERSONAS MAYORES

Cerca de 200 personas participaron en un bingo bailable que reunió música, baile, gastronomía típica y espacios de encuentro y convivencia.





La actividad permitió que las y los asistentes disfrutaran de una tarde marcada por las tradiciones dieciocheras, con cuecas, música ranchera y diferentes preparaciones típicas, además de premios y momentos de entretención.

Cerca de 200 personas participaron de la jornada





Carmen Suculovich Matus, directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Porvenir, destacó la participación alcanzada y la positiva recepción que tuvo esta primera actividad de la programación.

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"Hoy realizamos la actividad para los adultos mayores para celebrar las Fiestas Patrias. Hicimos un bingo bailable donde vinieron alrededor de 200 personas y pudieron disfrutar de una tarde de comidas típicas y harta ranchera", señaló.

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La directora destacó además el ambiente que se vivió durante la jornada, donde las personas mayores tuvieron la oportunidad de compartir y bailar distintos ritmos.





"La verdad es que se disfrutó harto, se fueron contentos y lo pasaron bien. Bailaron cueca, ranchera, así que todo perfecto", agregó.

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Desde la administración municipal también se valoró la convocatoria, señalando que se trata de una actividad que tradicionalmente se realiza cada año y que busca entregar un espacio especialmente dedicado a las personas mayores de la comuna.

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La positiva respuesta de la comunidad quedó reflejada en la alta asistencia, el entusiasmo durante el bingo y la activa participación en los espacios de baile y convivencia.

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Personas mayores valoraron el inicio de las celebraciones

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María Islada Pérez fue una de las participantes que destacó la realización de esta actividad como punto de partida de las celebraciones patrias en Porvenir.

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"Felicitar a la Ilustre Municipalidad por estar comenzando con los adultos mayores las festividades de nuestras Fiestas Patrias. Muy bonito, muy alegre, todo rico, así que las personas adultas, las personas grandes, muy felices", expresó.

Por su parte, Janet Velázquez Arteaga valoró especialmente la posibilidad de compartir en familia durante la jornada.

"Muy buena, buenísima, porque es una buena instancia para compartir con nuestros padres, así que súper feliz y más encima me voy con un regalo, porque me gané un premio", comentó.

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La participante agradeció además al alcalde y al Concejo Municipal por generar este tipo de instancias destinadas a las personas mayores, manifestando su deseo de que continúen desarrollándose actividades similares. "Feliz me voy. Estuvo súper entretenido, muy lindo", señaló.

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Otros asistentes también resaltaron el significado de generar espacios de encuentro durante estas fechas, especialmente para las personas mayores. Entre ellos, Sergio Mencía calificó positivamente la celebración y destacó la oportunidad que representan estos eventos para compartir y reunirse durante septiembre.





Continúa la programación de Fiestas Patrias

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Tras esta primera jornada, la programación continuará este miércoles 16 de septiembre con nuevas actividades. Durante la mañana se desarrollará el concurso de la mejor empanada, además de la tradicional carrera de garzones y garzonas.

El jueves 17 será el turno de la Hora de Cueca y el Almuerzo Comunitario, actividades que permitirán continuar reuniendo a vecinos, vecinas y autoridades en torno a las tradiciones nacionales.

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Ese mismo día, a partir de las 20:00 horas, se realizará la inauguración de las ramadas en el sector de la Cancha Chipana Pérez. La jornada contará con los tradicionales pies de cueca y la presentación del grupo de cumbia Promo 2x1, encargado de amenizar la celebración.

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Durante los días 18 y 19 de septiembre continuarán las actividades en el sector de las ramadas, donde también se contempla la participación de conjuntos folclóricos.





Para la tarde del 19 de septiembre están considerados además los Juegos Populares, manteniendo vivas distintas tradiciones asociadas a las celebraciones dieciocheras.

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La programación continuará el día 20 con un campeonato de cueca organizado con participación de concejales y juntas de vecinos, sumando una nueva instancia de encuentro para la comunidad.

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De esta manera, Porvenir inició sus Fiestas Patrias poniendo en el centro a sus personas mayores y dando paso a varios días de actividades culturales, recreativas y tradicionales destinadas a reunir a la comunidad en torno a la celebración de septiembre.