EXCAMPEÓN HÉCTOR "CHOCOLATE" FERNÁNDEZ FORMA A NUEVAS GENERACIONES DEL BOXEO EN PUNTA ARENAS

El excampeón nacional Héctor "Chocolate" Fernández visitó los estudios de Polar Comunicaciones para compartir detalles sobre el trabajo formativo que desarrolla en su escuela de boxeo en Punta Arenas. Junto a un grupo de sus alumnos, el destacado deportista destacó el renacer de esta disciplina en la región de Magallanes, atrayendo a jóvenes que buscan preparación física y desarrollo personal.

Durante su participación en Polar en el Deporte, Fernández valoró el creciente interés de las nuevas generaciones por calzarse los guantes. El instructor enfatizó que el enfoque de su academia no solo busca formar competidores, sino también entregar herramientas de disciplina y tolerancia a la frustración, aclarando que en su espacio se enseña a boxear de manera deportiva y responsable.

Los pupilos Magdalena Muñoz, Joaquín Trujillo, Agustín Santana, Neybel Castillo y Juan Herrera también entregaron sus testimonios a los auditores de Radio Polar. Los jóvenes relataron cómo el entrenamiento riguroso les ha permitido superar el sedentarismo y ganar confianza, canalizando sus energías en un ambiente de compañerismo y respeto que caracteriza a los cuadriláteros locales.

Finalmente, en el espacio Polar en el Deporte se detalló que la academia se prepara para sus próximos desafíos competitivos en Punta Arenas. Entre ellos destaca la participación del alumno Neybel Castillo en un torneo formato "Súper Cuatro", velada pugilística que se llevará a cabo el 26 de septiembre en el Liceo María Behety, reafirmando el compromiso con el boxeo regional.





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