FRANCISCO “PANCHO” CÁRDENAS MORAGA ANALIZÓ LA 51ª EDICIÓN DEL GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD EN POLAR EN EL DEPORTE

Eloy Lara Molina conversó con Francisco “Pancho” Cárdenas Moraga, director de carrera del Gran Premio de la Hermandad, quien entregó un completo análisis técnico y humano de la tradicional competencia tuerca que une a Chile y Argentina.

Durante la entrevista, Cárdenas Moraga repasó parte de su trayectoria vinculada al Gran Premio de la Hermandad, con casi 30 ediciones de experiencia, principalmente como navegante desde los años 90, junto a distintos pilotos de la zona. En esta 51ª edición asumió el rol de director de carrera, responsabilidad clave para el desarrollo de una prueba marcada por la exigencia, la logística y la seguridad.

El invitado recordó que el Gran Premio de la Hermandad nació en 1974 como un símbolo de unidad entre Chile y Argentina, transformándose con el paso de los años en una de las competencias más esperadas por los fanáticos del automovilismo en la Patagonia.

Uno de los puntos centrales fue el rol de la navegación. Cárdenas Moraga explicó que el navegante debe interpretar la hoja o libro de ruta, anticipar curvas, pozos, puntos ciegos y riesgos del camino, permitiendo que el piloto mantenga el ritmo de carrera con seguridad y precisión.

También abordó las complejidades del terreno y del clima, factores determinantes en esta competencia. Señaló que el estado del piso puede cambiar radicalmente y que elementos como barro, arcilla, nieve o hielo inciden directamente en el desempeño de los vehículos, la elección de neumáticos y la estrategia de carrera.

En materia de seguridad, destacó la importancia del monitoreo satelital para ubicar a los autos en tiempo real, además de la implementación de tramos de neutralización en sectores asfaltados. Según explicó, esta medida permite controlar la velocidad y reducir riesgos asociados al calentamiento de neumáticos de competición en superficies lisas.

El director de carrera también se refirió a la relevancia del reglamento técnico y a los mecanismos de fiscalización que permiten verificar condiciones de los vehículos, como relaciones de compresión y cajas de cambio, resguardando la justicia deportiva y evitando ventajas indebidas.

Finalmente, Cárdenas Moraga destacó el valor cultural y deportivo del automovilismo en Magallanes, señalando que la región mantiene una identidad profundamente tuerca. Además, recalcó que “a la velocidad no hay que tenerle miedo, hay que respetarla”, y llamó a seguir rescatando las historias de pilotos, navegantes, equipos y familias que dan vida al Gran Premio de la Hermandad.



