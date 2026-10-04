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4 de octubre de 2026

EXPOSICIÓN SOBRE CHINA Y LA ANTÁRTICA LLEGARÁ A LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

Ojo con la Cultura

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Una exposición artística que reúne obras inspiradas en las expediciones científicas chinas a la Antártida llegará a Punta Arenas el próximo 23 de octubre. La muestra, titulada Horizontes extremos, se presentará en la Biblioteca Central de la Universidad de Magallanes y estará abierta gratuitamente al público durante dos meses, según explicó el doctor en Literatura Sun Xintan en el programa Ojo con la Cultura de Radio Polar.

Durante la conversación con el conductor Jaime Gonzalo Uribe, el académico detalló que la iniciativa es organizada por el Instituto Confucio de la Universidad de Magallanes y la Academia de Bellas Artes de Xi’an, en China. La exposición contempla trabajos de artistas que han abordado el continente blanco a partir de experiencias vinculadas a las misiones científicas chinas, con representaciones de paisajes polares, glaciares, biodiversidad y protección ambiental.

La muestra incluye distintas expresiones artísticas, entre ellas pintura tradicional china, grabados, caligrafía, ilustraciones, carteles, animación y arte digital. Además de acercar al público magallánico a la creación artística china, la propuesta busca promover el intercambio cultural y académico entre artistas, estudiantes y docentes de ambos países.

En Ojo con la Cultura, Sun Xintan también adelantó que cuatro jóvenes artistas chinos participarán en la inauguración, programada para el viernes 23 de octubre a las 18:00 horas. Dos de ellos, según explicó, también cumplen funciones de curaduría y podrán entregar detalles sobre las obras y el proceso creativo de la exposición.

La exhibición permanecerá durante dos meses en el Instituto Confucio de la Universidad de Magallanes, con acceso gratuito. La iniciativa se suma a las actividades culturales que buscan acercar distintas expresiones artísticas internacionales a la comunidad de Punta Arenas y fortalecer el diálogo en torno a la Antártida, un territorio de especial relevancia para Magallanes.



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