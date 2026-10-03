ACHS REGISTRA 10 ACCIDENTES DE TRAYECTO EN BICICLETA EN MAGALLANES DURANTE LOS PRIMEROS CUATRO MESES DE 2026

Un total de 10 siniestros viales que involucraron a trabajadores que se trasladaban en bicicleta hacia o desde sus lugares de trabajo fueron registrados en la Región de Magallanes durante los primeros cuatro meses de 2026, según datos de la Asociación Chilena de Seguridad (Achs).

De acuerdo con el levantamiento de la mutualidad, siete de los casos correspondieron a hombres y tres a mujeres. En cuanto a la distribución mensual, enero, marzo y abril registraron tres siniestros cada uno, mientras que febrero contabilizó un caso.

El horario de la mañana, entre las 07:00 y las 11:59 horas, concentró el 40% de los accidentes registrados en la región durante el período analizado. Además, ocho de los 10 siniestros correspondieron a trabajadores de entre 18 y 30 años.

La traumatóloga del Hospital del Trabajador Achs Salud, Dra. Pamela Vergara, explicó que entre las lesiones frecuentes en ciclistas urbanos se encuentran fracturas de clavícula, codo y muñeca, además de contusiones, lesiones de rodilla y traumatismos en espalda, cuello y cabeza. La especialista llamó a no subestimar los golpes y a recibir atención médica oportuna cuando sea necesario.

Desde la Achs también entregaron recomendaciones para prevenir este tipo de accidentes, entre ellas utilizar casco certificado, ropa reflectante y luces, respetar las señales de tránsito, preferir ciclovías cuando estén disponibles y evitar el uso de teléfonos celulares o audífonos durante el desplazamiento. La mutualidad recordó además que los accidentes ocurridos durante el trayecto directo hacia o desde el trabajo cuentan con cobertura del seguro laboral para los trabajadores afiliados.

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