MAGALLANES DA EL VAMOS AL MES DE LA MÚSICA CHILENA CON CONCIERTO DIDÁCTICO DE LA ORQUESTA UMAG

Entre ojos bien abiertos, sonrisas espontáneas y el asombro frente al sonido envolvente de las cuerdas y los vientos. En medio de esa escena se desarrolló la mañana de este viernes el concierto didáctico a cargo de integrantes de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes (UMAG), orientado a niñas y niños de los jardines infantiles Bambi, Ceci y Colores del Viento de Punta Arenas. La actividad impulsada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, marcó el inicio oficial a las celebraciones del Mes de la Música Chilena en la región.



La experiencia formativa, que permitió a las primeras infancias interactuar de cerca con los instrumentos orquestales y disfrutar melodías infantiles como “Alicia va en el coche” o “Caballito blanco”, en un formato lúdico y cercano, inició el itinerario del elenco universitario que continuará este domingo 4 de octubre, a las 18.00 horas, con una presentación abierta y de acceso gratuito a toda la comunidad, en los salones de la Sociedad de Instrucción Popular (SIP) de Magallanes (Av. Colón N° 956).



“Activamos el Mes de la Música Chilena en nuestra región y comenzamos acá, con los jardines infantiles, en un concierto didáctico para niños. Este próximo domingo los esperamos en la Sociedad de Instrucción Popular a las seis de la tarde con la Orquesta de la Universidad de Magallanes. Luego seguirá esta celebración con diez conciertos más y en los que participarán bandas locales en diferentes puntos de la región”, indicó el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo Garrido.

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PROGRAMACIÓN



El Día de la Música Chilena, que rinde homenaje al natalicio de Violeta Parra y que es impulsado por la Seremi de las Culturas, en la región de Magallanes se extenderá a lo largo de todo el mes con una cartelera de doce conciertos. Tras los hitos orquestales de arranque, el circuito contempla diez presentaciones dedicadas exclusivamente a visibilizar y promover la creación artistas locales, desplegándose en tres capitales provinciales: Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir.



En la capital de Última Esperanza, la escena estará marcada por las presentaciones de Inestables (el 30 de octubre) y Eli Moya (24 de octubre); en Tierra del Fuego, se presentarán Sebastargo (11 de octubre) y Keira (24 de octubre). Mientras que en Punta Arenas la cartelera incluirá una muestra de diversos estilos musicales con José Furia (22 de octubre), Camino de Tierra (23 de octubre), Aponkuyen (24 de octubre), Amanda Kurt (fecha por confirmar), Raíces Libres (18 de octubre) y Dieguín (por definir). Los recintos y horarios específicos de cada uno de estos encuentros serán informados oportunamente durante las próximas semanas, a través de las redes sociales y plataformas institucionales de la Seremía.



Esta masiva activación responde al compromiso ministerial de fomentar, fortalecer y hacer circular las obras de las y los artistas magallánicos. Más allá del tradicional Fondo de la Música, este ecosistema creativo es respaldado permanentemente a través de programas estratégicos como el Programa de Apreciación de la Música Nacional (PAMN), el apoyo estructural del Programa de Orquestas Regionales Profesionales que cobija a la Orquesta UMAG, y vitrinas de proyección como el Festival Ruido Austral de la Red Rockódromo.





