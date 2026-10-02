SEREMI DEL TRABAJO ABORDA DESEMPLEO DEL 6,9%, INFORMALIDAD Y NUEVAS MEDIDAS PARA IMPULSAR EL EMPLEO EN MAGALLANES

Magallanes registra actualmente una tasa de desocupación de 6,9%, mientras el Gobierno Regional y la Seremi del Trabajo y Previsión Social han reforzado distintas herramientas destinadas a promover la contratación formal y enfrentar los efectos de la informalidad laboral. Así lo señaló esta mañana el seremi José Miguel Salas, durante su participación en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones.

Durante la entrevista, la autoridad abordó los últimos indicadores laborales de la región y entregó antecedentes sobre el avance del subsidio a la contratación, instrumento que mantiene abiertas sus postulaciones hasta el próximo 15 de octubre de 2026.

Según explicó Salas, de los 399 subsidios disponibles para Magallanes, hasta la fecha se registran 379 trabajadores postulantes, correspondientes a 203 hombres y 176 mujeres, además de la participación de 155 empresas.

“Tenemos un total de 379 trabajadores que han postulado. ¿Eso quiere decir que? Hay 379 contratos formales que se han realizado hasta la fecha. En este caso tenemos un total de 203 hombres y 176 mujeres y han postulado un total de 155 empresas”, señaló el seremi.

La autoridad destacó que el objetivo del instrumento es fomentar la generación de nuevos puestos de trabajo bajo condiciones formales, incorporando cotizaciones previsionales y cobertura de seguridad social.

“Eso nos pone muy contentos porque en definitiva sabemos que la herramienta del subsidio está siendo utilizada por los empleadores de Magallanes y en ese sentido, evidentemente mejora las condiciones laborales porque el empleo que se suscita a través de este subsidio es empleo formal ya con cotizaciones previsionales con Seguridad Social y eso es lo que a nosotros nos interesa y es el tipo de trabajo que nosotros queremos fomentar como gobierno”, afirmó.

El beneficio contempla una bonificación por un período de hasta cuatro meses, equivalente al 50% del ingreso mínimo mensual para contrataciones de hombres y al 60% para contrataciones de mujeres, de acuerdo con los antecedentes entregados durante la entrevista. Entre los requisitos mencionados se encuentra que los trabajadores sean mayores de 18 años, que la empresa no supere los 200 trabajadores y que pertenezca al régimen tributario correspondiente. Además, se exige que los trabajadores no hayan registrado cotizaciones durante los tres meses anteriores a la contratación.



Desocupación llega al 6,9%



En relación con las cifras laborales más recientes, Salas señaló que la región registra un 6,9% de desocupación, indicador que, según explicó, debe analizarse considerando el período utilizado para su cálculo y los desfases existentes entre la implementación de las políticas públicas y su impacto estadístico.

“Estamos en un 6,9 de desocupación y en ese caso sabemos que eso es preocupante, sin perjuicio de lo cual estamos conscientes de que hay formas de mejorar y en ese caso tenemos varias políticas públicas que van destinadas al efecto”, indicó.

El seremi precisó que el trimestre móvil considerado corresponde a junio, julio y agosto, por lo que los efectos de algunas medidas implementadas recientemente todavía no necesariamente se reflejan en las cifras.

“Entonces todo esto que hemos desplegado recién se va a ver en el trimestre móvil siguiente o el subsiguiente, entonces tenemos que ser cautos con la cifra”, sostuvo.

De acuerdo con los datos mencionados durante la conversación, actualmente existirían 98.868 personas ocupadas en la región y la ocupación interanual habría aumentado un 0,7%. Sin embargo, uno de los principales focos de preocupación para la autoridad está puesto en la informalidad laboral.

“Tenemos que entender que ese crecimiento de ocupación la está absorbiendo la informalidad”, afirmó Salas, quien cifró la informalidad regional en torno al 11,7% y manifestó preocupación por las consecuencias que puede generar la falta de cotizaciones y protección social para los trabajadores.

“Nosotros necesitamos que la gente sea contratada, pero en empleos formales, con todo pagando en definitiva o adscribiéndose al sistema de Seguridad Social”, agregó.



Expectativas por el plan Chile Despega



Otro de los temas abordados fue el denominado plan Chile Despega, respecto del cual la autoridad explicó que todavía se encuentra en proceso de definición la distribución de recursos y proyectos específicos para cada región.

Salas señaló que a nivel nacional se contempla una movilización de 1,3 billones de pesos, con el objetivo anunciado de generar hasta 100 mil empleos, mientras que para Magallanes se han identificado recursos por aproximadamente 140 mil millones de pesos en inversión, asociados a nuevos proyectos y obras desplegadas territorialmente.

“En este caso para la región de Magallanes, en particular, tenemos 140.000 millones articulados en inversión, 10 nuevos proyectos, y tenemos despliegue desde Torres del Paine a Cabo de Hornos”, detalló.

Según explicó, la estrategia contempla actividad e inversión pública vinculada a áreas como Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, además de otras iniciativas destinadas a dinamizar la actividad económica regional y generar oportunidades laborales.



Nuevo subsidio unificado



Durante la conversación también se abordó el futuro subsidio unificado del empleo, herramienta que, de acuerdo con lo señalado por Salas, será distinta al actual subsidio a la contratación, aunque compartirá el objetivo de promover el empleo formal.

“Es un subsidio también que busca incentivar la contratación formal ya, pero es un sistema más simple y es un sistema más moderno, integrado, que va enfocado a una mayor cobertura, en este caso a los jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y mayores de 55 años de edad”, explicó.

La implementación de este nuevo mecanismo será gradual y estará a cargo de Sence, tomando como referencia la experiencia acumulada con los actuales instrumentos de apoyo a la contratación.

El seremi sostuvo que las distintas herramientas deben funcionar de manera complementaria, junto con políticas de capacitación, intermediación laboral y coordinación con los sectores productivos.

“Son herramientas distintas, pero que apuntan a un mismo fin que generar más y mejores empleos para nuestros ciudadanos”, concluyó.

La autoridad también planteó que los resultados del actual subsidio a la contratación serán evaluados de cara a eventuales nuevas versiones durante 2027, considerando el nivel de utilización que ha tenido en Magallanes.





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