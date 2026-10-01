SALMONICULTORES DE MAGALLANES PIDEN AGILIZAR CONCESIONES Y RESOLVER TRABAS PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO DEL SECTOR

El presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Carlos Odebret, abordó esta mañana en el programa Pesca y acuicultura en Magallanes de Polar Comunicaciones los principales desafíos que enfrenta la salmonicultura regional, poniendo el foco en la necesidad de agilizar la tramitación de nuevas concesiones, avanzar en procesos de relocalización y resolver los pendientes asociados a los planes de manejo de áreas protegidas.

Durante la entrevista, Odebret realizó un balance de las señales que, a su juicio, ha entregado la actual administración gubernamental hacia el sector acuícola. En ese contexto, señaló que se ha observado disposición para abordar las restricciones que han dificultado el crecimiento de la actividad durante los últimos años.

“Durante los primeros meses de este gobierno no hemos visto una tendencia y un ánimo hacia el desarrollo económico, no fundamentalmente para permitir aumentar la contratación de personas, que es uno de los grandes problemas que está teniendo el país”, sostuvo inicialmente, para luego plantear que, particularmente en acuicultura, “el Gobierno ha mostrado y ha planteado señales justamente para acelerar los distintos aspectos que han mantenido estas restricciones para el crecimiento”.

Entre los asuntos que considera prioritarios para Magallanes, el dirigente mencionó las solicitudes de espacios marinos costeros de pueblos originarios y los planes de manejo de áreas silvestres protegidas. Respecto de estos últimos, puso especial atención en la Reserva Nacional Kawésqar, cuyo plan de manejo continúa pendiente.

“La resolución que crea la reserva nacional Kawésqar estableció un plazo de 2 años para la elaboración del plan de manejo. Ese plazo venció el año 2021, es decir, llevábamos 5 años retrasado en el plan de manejo por distintas razones”, afirmó.

Odebret manifestó además su preocupación ante el proceso de transferencia de competencias desde Conaf hacia el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), planteando que dicho proceso no debería significar una nueva postergación de las gestiones administrativas.

“Nosotros consideramos que independiente de que exista traspaso entre un servicio hacia otro servicio, eso no puede detener la gestión administrativa que tienen que llevar adelante los distintos servicios públicos”, indicó.



Nuevas concesiones para aumentar la producción



Uno de los principales puntos abordados durante la conversación fue la cantidad de concesiones acuícolas existentes en Magallanes y la capacidad que tiene actualmente la industria para aumentar sus niveles de producción.

Según explicó Odebret, en la región existen actualmente cerca de 130 concesiones otorgadas, aunque la dinámica productiva implica que solamente una parte de ellas opere simultáneamente.

“El sistema de producción de salmones funciona muy parecido a lo que ocurre en los campos, es decir, se opera un número de concesiones, luego se deja descansar para operar la siguiente y para poder mantener un flujo continuo de producción se opera aproximadamente un tercio del total de las concesiones otorgadas”, explicó.

En esa línea, detalló que actualmente existen entre 40 y 50 concesiones en operación, mientras que cada concesión posee límites productivos determinados por sus respectivas evaluaciones ambientales.

Para el presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, el aumento significativo de la producción requiere necesariamente disponer de nuevos espacios para la actividad.

“Para poder crecer la forma de poder crecer, dado que el límite de concesión está otorgado y el límite de producción también, cada concesión tiene un límite de producción equivalente de 3.000 y 5.000 toneladas, dependiendo de la evaluación ambiental de cada uno de sus proyectos, es necesario tener nuevas concesiones para poder aumentar producción”, sostuvo.

El dirigente agregó que existen solicitudes que llevan años en tramitación. “En el caso de las solicitudes que ya están en trámite, son todas solicitudes que se ingresaron antes del año 2016, incluso algunas son del año 2010 que siguen tramitándose, es decir, llevamos 16 años tramitando solicitudes de concesión”, afirmó.

Asimismo, indicó que 22 solicitudes contarían con Resolución de Calificación Ambiental aprobada antes de 2016, pero aún no han obtenido la concesión debido a la continuidad de los procedimientos administrativos.



Relocalizaciones y salida de concesiones de áreas protegidas



Otro de los asuntos analizados fueron las denominadas microrrelocalizaciones y relocalizaciones de concesiones acuícolas. Odebret explicó que las primeras buscan desplazar una concesión a una distancia acotada para mejorar condiciones como profundidad y corrientes.

De acuerdo con su explicación, estas modificaciones pueden tener efectos tanto productivos como ambientales, al permitir mejores condiciones de oxigenación y reducir potencialmente los efectos sobre el fondo marino.

Sin embargo, señaló que actualmente no existen microrrelocalizaciones en trámite en la región y que el mecanismo simplificado que se buscaba implementar no prosperó luego de la revisión del Tribunal Constitucional.

En materia de relocalizaciones, puso como ejemplo el caso de Nova Austral, cuyas concesiones se encuentran dentro del Parque Nacional Alberto de Agostini debido a que fueron otorgadas antes de una interpretación de Contraloría respecto de los límites de las aguas comprendidas dentro de los parques.

Odebret destacó que la propia industria ha planteado como objetivo abandonar las áreas protegidas donde existen concesiones otorgadas con anterioridad a dichos criterios.

“El ánimo de toda la industria del salmón es salir de los parques, pese a que las concesiones son formalmente legales dentro de los parques, hoy porque fueron todas otorgadas antes de esa interpretación”, afirmó.

En el caso mencionado, explicó que existen 19 solicitudes de relocalización iniciadas hace más de una década y que el proceso se complejizó posteriormente debido a la creación de la Reserva Nacional Kawésqar en sectores donde se proyectaban algunos de los nuevos emplazamientos, además de procesos judiciales.



Tecnología, empleo y vínculo con la comunidad



Durante la entrevista también se abordó la realización de actividades como Aqua Surtech 2026 y otras instancias de encuentro entre empresas, proveedores y actores vinculados a la actividad productiva.

Odebret sostuvo que este tipo de espacios puede contribuir a acercar la salmonicultura a la comunidad y mostrar las características tecnológicas de una industria que, según explicó, se desarrolla principalmente en zonas alejadas de los centros urbanos.

“Nuestra actividad está en los fiordos y canales, muy poco accesible para el público en general, fundamentalmente por la distancia y los medios de transporte para poder llegar, pero es una industria altamente tecnológica”, señaló.

El dirigente destacó además el uso de robótica, inteligencia artificial, ingeniería y automatización en los procesos productivos, junto con las condiciones naturales que, según sostuvo, presenta Magallanes para el cultivo de salmones.

En términos económicos, afirmó que la actividad representa aproximadamente el 50% de las exportaciones regionales y genera más de 3.000 puestos de trabajo, además de desarrollarse sobre una superficie productiva simultánea que, según sus cifras, bordea las 600 hectáreas.



Infraestructura y soberanía territorial



Finalmente, Odebret vinculó el desarrollo de infraestructura habilitante con la actividad productiva y la presencia permanente en sectores apartados del territorio regional.

A propósito de su participación en un coloquio de la Liga Marítima, señaló que la infraestructura no solamente debe analizarse desde una perspectiva logística, sino también en relación con la presencia efectiva en el territorio.

“La capacidad de poder ejercer la soberanía de manera efectiva se realiza a través de la presencia física, tanto de personas como infraestructura”, planteó.

En ese sentido, sostuvo que la salmonicultura, debido a su presencia en fiordos y canales alejados de los principales centros poblados, puede contribuir a mantener actividad económica y presencia en distintos sectores de Magallanes.

“El desarrollo de una actividad económica contribuye significativamente a ejercer la soberanía efectiva en los distintos lugares. Yo creo que ese es un tema central de la discusión, justamente del futuro”, concluyó.





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