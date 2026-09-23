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23 de septiembre de 2026

LOS LAGOS, AYSÉN Y MAGALLANES: SMA APRUEBA SEIS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO A EMPRESAS TITULARES DE CENTROS DE ENGORDA DE SALMONES

​Los planes consideran medidas e inversiones conjuntas que superan los USD 1,82 millones.

CES-web
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) aprobó seis Programas de Cumplimiento (PDC) presentados por diversas empresas titulares de Centros de Engorda de Salmones (CES), ubicados en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Los casos se originan en procedimientos sancionatorios instruidos por la SMA tras detectar diversos incumplimientos ambientales. En la mayoría de las formulaciones de cargos, las infracciones se relacionan con la superación de la producción máxima autorizada en sus Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) —como los centros Punta Islas de Cermaq Chile S.A., Soledad de Multi X S.A., Walker III de Invermar S.A., Chidguapi de AquaChile Maullín Ltda. y García 1 de Mowi Chile S.A.—, lo que generó un mayor aporte de materia orgánica y nutrientes en el medio marino respecto de los escenarios evaluados.

En tanto, en el caso del CES Melimoyu de Exportadora Los Fiordos Ltda., las infracciones imputadas se vincularon a deficiencias en la capacidad del estanque de almacenamiento de mortalidad desnaturalizada e inconsistencias en el manejo y contención transitoria de la mortalidad en el centro.

Frente a estas formulaciones de cargos, los titulares optaron por presentar sus respectivos Programas de Cumplimiento incorporando acciones idóneas y eficaces para enmendar las faltas y retornar al cumplimiento ambiental. Entre las medidas comprometidas destacan por un lado, la reducción efectiva de biomasa y de la producción en ciclos productivos posteriores para mitigar los aportes adicionales de materia orgánica generados por la sobreproducción, la implementación de protocolos de planificación y control de biomasa, capacitaciones al personal operativo y de planificación, y por otro lado, la ampliación del sistema de ensilaje e instalación de plataformas de apoyo con medidas de contención para el acopio transitorio de mortalidad, y la actualización de los planes de acción ante contingencias de mortalidad masiva.

El monto comprometido por el total de las acciones propuestas en los seis PDC asciende a $1.742.240.290 —USD 1,82 millones—, los que deberán ser cumplidos en un plazo de entre dos a tres meses.

Al respecto, el Superintendente Emanuel Ibarra señaló que: "Con el fin de ir a avanzando con los procedimientos pendientes, la División de Sanción y Cumplimiento realizó estas aprobaciones. Esto se enmarca además en un trabajo transversal del servicio a través de su equipo de acuicultura. Existe una agenda con la industria que involucra gestionar los casos pendientes, hacer un trabajo de prevención y reunirnos con los titulares, comunidades y ONGs, con el fin de poder avanzar ponderando la visión de todos".

Con la aprobación de los PDC, la Superintendencia da por suspendidos los procedimientos sancionatorios, los cuales, podrán ser reanudados en cualquier momento si se verifica el incumplimiento de alguna de las acciones comprometidas por los titulares.

Más información de los casos ingresando al Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA):
D—064-2026 CES Punta Islas – Cermaq Chile S.A. https://snifa.sma.gob.cl/Sancionatorio/Ficha/4045
D-259-2023 CES Soledad - MULTI X https://snifa.sma.gob.cl/Sancionatorio/Ficha/3502
D-261-2024 CES Walker III - INVERMAR S.A. https://snifa.sma.gob.cl/Sancionatorio/Ficha/3891
F-022-2025 CES Chidguapi - AQUACHILE MAULLIN LIMITADA https://snifa.sma.gob.cl/Sancionatorio/Ficha/4188
D-119-2023 CES García 1 - MOWI CHILE S.A. https://snifa.sma.gob.cl/Sancionatorio/Ficha/3323
D-032-2023 CES Seno Melimoyu - EXPORTADORA LOS FIORDOS LTDA. https://snifa.sma.gob.cl/Sancionatorio/Ficha/3191
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