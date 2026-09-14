LA FRAGATA LYNCH DE LA ARMADA DE CHILE VISITA PUERTO WILLIAMS DURANTE SU ENTRENAMIENTO EN MAGALLANES

La fragata antisubmarina Type 23 FF-07 Almirante Lynch de la Armada de Chile arribó a Puerto Williams como parte de las operaciones de entrenamiento que la Escuadra Nacional realiza en la zona austral del país.

El despliegue del buque, junto a otras unidades de la Escuadra Nacional, Fuerza de Submarinos y Comando Anfibio y Transportes Navales al Teatro de Operaciones Austral Conjunto forma parte de los ciclos de actividades planificados anualmente por el Comando de Operaciones Navales y permite incrementar la preparación de sus dotaciones en una región clave para los intereses marítimos del país.

Según la Armada de Chile, la tripulación efectuó en su visita un operativo cívico en el Club del Adulto Mayor de Cabo de Hornos, en el marco de sus actividades de apoyo social e integración comunitaria en la zona austral. El personal realizó labores de abastecimiento y mantenimiento, destacando el corte de leña y trabajos eléctricos para mejorar la seguridad y habitabilidad de las instalaciones.

Asimismo, la actividad coincidió con el cierre de un taller municipal de comida típica impartida por la Municipalidad de Cabo de Hornos, instancia en la que la tripulación y los adultos mayores compartieron preparaciones tradicionales junto a los vecinos, fortaleciendo los lazos con la comunidad local antes de que la unidad retome sus tareas operativas en los canales australes.

Fuente: infodefensa.com

