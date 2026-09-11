DALIVOR ETEROVIC: “EL PROBLEMA DE LA SALUD MENTAL ES GRAVÍSIMO” Y LLAMA A AMPLIAR LA OFERTA DE ATENCIÓN EN MAGALLANES

Una amplia revisión de materias regionales realizó esta mañana el concejal de Punta Arenas, Dalivor Eterovic Díaz, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que abordó la situación de la salud mental en Magallanes, los anuncios realizados durante la reciente visita presidencial, el déficit habitacional y las discusiones relacionadas con la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes.

Uno de los principales puntos planteados por el concejal fue la situación de salud mental en la región, especialmente a propósito de la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Eterovic manifestó su preocupación por las cifras que, según señaló, se han registrado durante este año y por la capacidad de respuesta existente en la atención primaria.

“Creo que es evidente que en Magallanes la situación es gravísima, estamos hablando de sobre una veintena de suicidios en lo que va de este año. Muchos casos de personas que se autoinfieren lesiones y van a parar a las atenciones de urgencia”, sostuvo.

El edil planteó que la problemática requiere una mirada que vaya más allá de las materias de seguridad y delincuencia, poniendo especial énfasis en la salud mental, las adicciones y el tratamiento de niños y jóvenes.

“Creo que la región requiere de una mirada, por ejemplo, en materia de salud mental, de adicciones, de tratamiento de jóvenes, de nuestra juventud, porque finalmente las familias hoy día en Magallanes están sufriendo por estos temas y eso da cuenta de un fracaso del conjunto de la sociedad”, afirmó.

En ese sentido, explicó que desde los Centros de Salud Familiar (Cesfam) llegan diariamente casos derivados desde establecimientos educacionales, pero que la atención primaria enfrenta limitaciones para realizar tratamientos de mayor profundidad o frecuencia.

“Los Cesfam tienen una atención primaria, digamos una primera atención, y carecemos de la posibilidad de derivar y de profundizar y darle el tiempo y la atención que requieren muchos de estos casos”, señaló Eterovic.

A su juicio, la situación hace necesario incrementar tanto los espacios disponibles como la cantidad de profesionales especializados. “Hoy día el centro de salud mental cierto no da abasto. Y lo mismo pasa como te digo con los consultorios, por lo tanto, hay que ampliar, como se dice hoy día la oferta, no hay que ampliar los espacios físicos y la cantidad de profesionales destinados a estos temas”, indicó.



Críticas a los anuncios de la visita presidencial



Durante la conversación, el concejal también realizó un balance de la reciente visita del Presidente de la República y ministros a Magallanes. Si bien valoró la continuidad de proyectos como la Ruta Vicuña-Yendegaia y otras iniciativas de infraestructura, cuestionó la ausencia de nuevos anuncios que, a su juicio, permitan proyectar el desarrollo regional.

“Y de la visita en general no encontramos nada nuevo, la verdad, o sea, no hubo ningún anuncio concreto de nuevas ideas, de nuevos proyectos, de cuestiones que de alguna manera signifiquen seguir avanzando en el desarrollo regional”, sostuvo.

Respecto de la Ruta 9 y su proyecto de iluminación, Eterovic señaló que se trata de una iniciativa que viene desarrollándose desde hace años y que presenta una alta complejidad técnica debido a las distintas intervenciones que requiere.

En cuanto a la Ruta Vicuña-Yendegaia, manifestó que resulta positivo que se mantenga la voluntad de continuar con las obras y los recursos asociados, considerando las dificultades geográficas y técnicas que implica su construcción.

“Es una obra de ingeniería muy compleja que excede por largo a la simple voluntad de querer avanzar. Tenemos avances en momentos que son de 1 km al año. Creo que el mejor rendimiento ha sido 2 km al año”, explicó.

Para el concejal, la discusión sobre soberanía debe estar vinculada directamente con la capacidad de generar condiciones que permitan el asentamiento y crecimiento de la población en la zona austral.

“No hay más soberanía que aquella que implica que radicarse en Magallanes valga la pena. Llegar a nuevos territorios valga la pena, nuevas sendas de penetración, nuevas ramblas para el embarque y desembarco de mercadería vía naviera en nuestros canales y fiordos, infraestructura pública, infraestructura pública en todos los sentidos requerimos para seguir creciendo”, planteó.



Dudas por anuncio de viviendas



Otro de los asuntos abordados fue el anuncio de más de 7.500 viviendas para los próximos seis años. Eterovic señaló que se requiere mayor precisión respecto de cómo se contabilizarán los proyectos actualmente en ejecución y cuál será la participación efectiva de cada administración gubernamental.

“Anunciar más de 7.500 viviendas en los próximos 6 años es curioso, digamos, porque se plantean en los próximos 6 años, entonces es una cuestión que no sabemos si, por ejemplo, las 1.400 viviendas que deja el Presidente Boric andando y que hoy día están en ejecución están consideradas dentro de esas 7.500”, manifestó.

El concejal también cuestionó la falta de claridad respecto de los plazos y responsabilidades del próximo gobierno en la materialización de dichas viviendas, especialmente considerando el escenario laboral regional.

“Creo que le faltó claridad ahí al ministro Poduje de establecer cuántas casas van a construir efectivamente este gobierno en Magallanes y dónde. No quedó claro y eso no ayuda mucho, máxime cuando tenemos una altísima cesantía. Necesitamos que estos proyectos empiecen a funcionar rápido”, afirmó.



Preocupación por soberanía y política exterior



En otro momento de la entrevista, Eterovic abordó las recientes controversias relacionadas con Argentina, Estados Unidos, el Estrecho de Magallanes y las Islas Malvinas, manifestando preocupación por lo que considera una disputa que debe ser enfrentada desde una política de Estado.

El concejal sostuvo que el Estrecho de Magallanes ha adquirido una importancia estratégica internacional y llamó a las autoridades nacionales a prestar mayor atención a la zona austral.

“Creo que aquí hay que ser bastante más inteligente y más hábil para entender que aquí hay un diseño mayor”, afirmó al referirse al escenario internacional y al interés estratégico que, a su juicio, existe sobre el Cono Sur.

También cuestionó que autoridades locales desarrollen iniciativas vinculadas con relaciones internacionales sin una coordinación previa con el Gobierno central, en referencia a la posibilidad de establecer una ruta comercial con las Islas Malvinas.

“A mí no me parece lógico que aparezcan alcaldes o gobernadores o incluso parlamentarios planteando su propia lógica de política exterior y de negocios y de relaciones con otros países, sino está avalado por el propio Estado de Chile”, señaló.



Crítica a ausencia presidencial en actos del 11 de septiembre



Finalmente, y considerando que la entrevista se realizó este 11 de septiembre, el concejal se refirió a la decisión del Presidente de la República de no participar este año en las ceremonias oficiales de conmemoración.

Eterovic calificó la situación como “gravísima” y sostuvo que el Mandatario debería expresar una posición clara respecto de la defensa de la democracia y el rechazo a los golpes de Estado.

“Lo que ocurrió el 11 de septiembre del 73 fue gravísimo y es algo que no debe volver a ocurrir en Chile nunca más. Y sin embargo, el Presidente no es capaz de decirlo”, afirmó.

En esa línea, agregó que “lo mínimo que uno esperaría del Presidente de la República es una posición clara respecto de que los golpes de Estado no son tolerables, no debe volver a ocurrir y que lo que debemos hacer es avanzar y profundizar la democracia”.

La entrevista también permitió abordar el escenario político de oposición en Magallanes. Eterovic informó que distintos partidos, dirigentes sociales y representantes electos se reunirán este domingo 13 de septiembre en Punta Arenas para avanzar en una coordinación política y abordar materias regionales, encuentro que —según explicó— busca generar un diagnóstico común sobre las principales problemáticas de la región.





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