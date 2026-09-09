INSTITUTO BRITÁNICO FORTALECE SU OFERTA DE INGLÉS TÉCNICO PARA TURISMO Y SECTORES PRODUCTIVOS DE MAGALLANES

En conversación con el programa Patagonia on Tour de Polar Comunicaciones, el director del Instituto Británico, César Gómez, abordó la actual oferta de capacitación y certificación de idiomas de la institución, destacando su experiencia de más de 30 años en la enseñanza del inglés y su labor como OTEC reconocida por SENCE. El Instituto cuenta con programas desde nivel A1 hasta C2, cursos semestrales y anuales, además de evaluaciones y certificaciones que pueden realizarse tanto de manera individual como para grupos de colegios, liceos, universidades y empresas. Gómez explicó que también se encuentran ampliando su oferta hacia portugués brasileño y francés, junto con cursos de inglés técnico orientados a sectores específicos como turismo, gastronomía, ámbito marítimo y portuario.

Durante la entrevista, Gómez también destacó el desarrollo de programas especializados de capacitación, entre ellos inglés para garzones que atienden a turistas brasileños, inglés marítimo-portuario y propuestas dirigidas a funcionarios de servicios de urgencia que requieren comunicarse con visitantes extranjeros. Asimismo, adelantó que el Instituto trabaja en una nueva parrilla de cursos para 2027, que incluirá materias como inteligencia artificial y protección de datos, esta última con contenidos diferenciados para sectores como educación y turismo. La institución también proyecta ampliar sus horarios y desarrollar alternativas para distintos grupos etarios, incluyendo adultos mayores y eventualmente niños desde los cinco años.

Otro de los aspectos abordados fue la importancia de fortalecer las competencias lingüísticas del capital humano regional, especialmente frente al crecimiento del turismo en Magallanes. En ese contexto, Gómez valoró las alianzas generadas con instituciones de educación superior y establecimientos de la región, incluyendo un trabajo conjunto con carreras vinculadas al turismo y servicios aerocomerciales para revisar sus niveles de inglés y avanzar hacia futuras certificaciones internacionales. Además, destacó la posibilidad de que estudiantes puedan complementar sus títulos técnicos con una certificación Cambridge, mientras el Instituto mantiene su disposición a trabajar con empresas e instituciones públicas y privadas mediante la franquicia tributaria de capacitación.