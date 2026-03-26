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26 de marzo de 2026

INSTITUTO BRITÁNICO INVITA A LA COMUNIDAD A SUMARSE A SUS CURSOS DE INGLÉS 2026

Buenos días región.

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En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Alejandra Teuber, directora interina del Instituto Británico, informó a la ciudadanía sobre la apertura del proceso de matrículas para los cursos de inglés 2026 en Punta Arenas.

La institución, con 37 años de trayectoria en la enseñanza del idioma, inició su convocatoria dirigida a niños, adolescentes y adultos interesados en fortalecer sus competencias lingüísticas, consolidándose como una alternativa de formación en la región de Magallanes.

De acuerdo con lo informado, las clases para adolescentes y adultos comenzaron el lunes 23 y martes 24 de marzo, mientras que los cursos orientados a niños iniciarán el viernes 27 de marzo, abarcando distintos niveles de aprendizaje.

Desde el Instituto Británico destacaron su tradición académica y el aporte que han realizado durante décadas en la formación de estudiantes, posicionándose como un referente en la enseñanza del inglés en Punta Arenas.

Las personas interesadas en matricularse o realizar consultas pueden dirigirse a Avenida España 910 o escribir al correo electrónico [email protected]. Además, se encuentra disponible información detallada sobre los programas en el sitio web oficial de la institución.


POP UP BRITANICO

INSTITUTO BRITÁNICO ABRE MATRÍCULAS PARA CURSOS DE INGLÉS 2026 EN PUNTA ARENAS

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