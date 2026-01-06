Punta Arenas,
6 de enero de 2026

POSTULACIONES 2026: UACH INVITA A POSTULAR ONLINE Y REFUERZA SU COMPROMISO CON LA EXCELENCIA ACADÉMICA

Buenos días región.

uachadmision

Desde este lunes 5 de enero se encuentran abiertas las postulaciones al proceso de Admisión 2026 de la Universidad Austral de Chile (UACh), así lo informó esta mañana Yasna Barrientos, jefa de Admisión y Matrícula de la casa de estudios, durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

La autoridad universitaria explicó que las y los interesados pueden postular de manera online a través del sitio web institucional www.uach.cl/admision donde además se encuentra disponible una nueva convocatoria de Admisión Especial, dirigida a distintos perfiles de postulantes. Este proceso estará habilitado desde el lunes 5 hasta el viernes 9 de enero de 2026.

Asimismo, Barrientos recordó que las postulaciones a través del sistema centralizado del DEMRE se encuentran abiertas hasta el jueves 8 de enero a las 13:00 horas, instancia clave para quienes ingresan vía Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).

En cuanto a la oferta académica, la Universidad Austral de Chile cuenta con más de 120 alternativas de estudio, distribuidas en 64 carreras impartidas en sus tres sedes: Valdivia, Osorno y Puerto Montt, de las cuales 17 corresponden a Puerto Montt y 54 a Valdivia. La institución posee 70 años de historia, una acreditación de excelencia por 6 años en todas sus áreas, y ha formado a más de 50 mil profesionales a lo largo de su trayectoria.

Respecto a los beneficios estudiantiles, la jefa de Admisión destacó las Becas de Mantención UACh, que entregan aportes monetarios de libre disposición para gastos como arriendo o alimentación. A ello se suman reconocimientos como la Beca Universidad Austral de Chile a la Excelencia Académica, dirigida a estudiantes de pregrado con los mejores promedios de su carrera, cumpliendo requisitos de avance curricular y rendimiento académico.

También forman parte del sistema de apoyo estudiantil la Beca Rector Eduardo Morales Miranda al ingreso destacado académico, la Beca Irma Herrera Álvarez a la trayectoria escolar académica, la Beca de Alimentación y el Bono de Residencia, este último destinado a estudiantes de la sede Puerto Montt.

Finalmente, Yasna Barrientos señaló que en el proceso de Admisión 2025 ingresaron más de 3.700 estudiantes, cifra que la universidad espera repetir o superar durante el proceso 2026, reafirmando el atractivo de la UACh como una institución de prestigio, calidad y fuerte compromiso con la formación integral de sus estudiantes.




subseciencias

SUBSECRETARIO DE CIENCIAS DESTACA ADJUDICACIÓN DEL FIU 2025: UMAG ACCEDE A FINANCIAMIENTO POR UNA DÉCADA

MUNICIPIO ANUNCIA NUEVO REMATE DE VEHÍCULOS DEL CORRAL MUNICIPAL

​La subasta busca liberar espacio y avanzar en la chatarrización de autos en desuso.

nuestrospodcast
GRAVE ACCIDENTE DE TRÁNSITO DEJÓ A MOTOCICLISTA CON FRACTURA EXPUESTA EN AVENIDA ESPAÑA

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

uachadmision

POSTULACIONES 2026: UACH INVITA A POSTULAR ONLINE Y REFUERZA SU COMPROMISO CON LA EXCELENCIA ACADÉMICA

pdiinterpol

PDI DETIENE EN PUNTA ARENAS A SUJETO CON NOTIFICACIÓN ROJA DE INTERPOL POR DELITOS SEXUALES CONTRA UNA MENOR EN ARGENTINA

buvinic

LOS TIEMPOS NUEVOS

Venezuela en tensión

VENEZUELA EN TENSIÓN: EXPLOSIONES EN CARACAS, CAPTURA DE MADURO Y LAS GRANDES INTERROGANTES DEL FUTURO POLÍTICO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

FELIPE VERGARA- 2025

SALIDA DE MADURO