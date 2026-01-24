CIENTÍFICAS ESTUDIAN EL IMPACTO DE LOS MICROPLÁSTICOS EN PECES DE LA ANTÁRTICA

Desde diciembre de 2025, un equipo de investigadoras chilenas desarrolla un estudio que busca comprender el impacto de los microplásticos en peces antárticos, en uno de los ecosistemas más prístinos y vulnerables del planeta.

El estudio se realiza en el contexto del aumento de la presencia humana y de contaminantes plásticos en regiones remotas, donde sus efectos aún son pocos conocidos.

El trabajo se enfoca en evaluar los efectos biológicos de esta forma de contaminación en especies del océano austral. La investigación cuenta con la participación de la Universidad Arturo Prat (UNAP), el Instituto Antártico Chileno (INACH) y la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN).

Microplásticos como amenaza emergente

El estudio pone el foco en los microplásticos, denominados como fragmentos menores a cinco milímetros que provienen de la degradación de productos de uso cotidiano. Estos contaminantes llegan a la Antártica a través del viento, ríos y las corrientes oceánicas.

El equipo científico está integrado por la Dra. Gabriela Aguirre, académica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNAP, y la Dra. Lisette Zenteno, investigadora de la CCHEN, con colaboración científica de INACH.

«Estos materiales son ingeridos por peces, aves y mamíferos marinos, que los confunden con alimento», explica la Dra. Aguirre. «Al hacerlo, acumulan sustancias tóxicas que pueden afectar su salud, la de toda la cadena alimentaria y, a largo plazo, incluso la composición química del agua y del hielo».

La investigadora explica que estos peces son fundamentales para la cadena alimentaria antártica, por lo que analizar la presencia de microplásticos en ellos es un aporte para la ciencia. Como sirven de alimento para aves, focas y pingüinos, cualquier daño en su salud puede afectar a todo el ecosistema.

Como parte del proyecto, las investigadoras se trasladaron a Punta Arenas, donde desarrollaron experimentos controlados en los acuarios del INACH. Allí evaluaron la exposición de peces antárticos a microplásticos bajo condiciones monitoreadas.

Análisis biológico y proyección científica

Actualmente, el equipo se encuentra en la etapa de análisis. Las investigadoras evalúan cambios en tejidos, microbiota intestinal y expresión génica de los peces expuestos.

Los resultados permitirán comprender mejor cómo la contaminación plástica puede alterar el equilibrio del océano austral. El estudio busca aportar evidencia científica para la protección de ecosistemas antárticos frente a amenazas globales.

Fuente: cooperativaciencia.cl



​



​



​

