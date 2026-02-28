A LOS 44 Y A LOS 60: LAS DOS EDADES EN QUE EL ENVEJECIMIENTO SE ACELERA, SEGÚN ESTUDIO

Envejecer no siempre ocurre de forma gradual. De acuerdo con el estudio, existen al menos dos etapas críticas en las que el cuerpo humano presenta transformaciones biológicas más intensas: alrededor de los 44 años y nuevamente cerca de los 60. El análisis se realizó a partir del seguimiento prolongado de 108 adultos, a quienes se les tomaron muestras biológicas periódicas durante varios años, permitiendo examinar más de 135 mil características moleculares, entre ellas ARN, proteínas, lípidos y componentes del microbioma.

Los resultados mostraron que cerca del 81% de las moléculas estudiadas presentaron cambios significativos en una o ambas etapas detectadas. En torno a los 44 años, las principales modificaciones se relacionaron con el metabolismo de lípidos, alcohol y cafeína, además de marcadores asociados a enfermedades cardiovasculares y alteraciones en piel y musculatura. En el segundo punto, cercano a los 60, los cambios se vincularon al metabolismo de carbohidratos y cafeína, función inmunológica y renal, junto con factores cardiovasculares.

Si bien el primer periodo coincide con la etapa en que muchas mujeres atraviesan la perimenopausia o menopausia, el estudio observó patrones similares en hombres, lo que sugiere que existen otros factores biológicos involucrados. Los autores advierten que, pese a la relevancia de los hallazgos, se trata de una muestra acotada y será necesario ampliar las investigaciones para comprender con mayor precisión cómo estos cambios influyen en el riesgo de enfermedades asociadas al envejecimiento.

​

