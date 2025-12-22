AVANZAN ESTUDIOS PARA INSTALAR TECHOS SOLARES EN ESCUELAS Y LICEOS DEL SLEP MAGALLANES

​Profesionales de la Agencia de Sostenibilidad Energética completaron una serie de visitas técnicas a los establecimientos educacionales que podrían ser beneficiados con recursos para generar electricidad con paneles solares.



A mediados de año, el Ministerio de Energía seleccionó una cartera de 29 proyectos a nivel nacional para la instalación de equipamiento fotovoltaico en edificios públicos, de los cuales 20 son establecimientos educacionales postulados por el Servicio Local de Educación Pública Magallanes.



Con las visitas técnicas a estas 20 escuelas y liceos los especialistas de la Agencia avanzan en los estudios de prefactibilidad técnica para dar paso después al diseño de los proyectos fotovoltaicos respectivos.



Cabe mencionar que en Magallanes hay al menos cinco edificios públicos que ya cuentan con paneles fotovoltaicos en sus techumbres para apoyar la generación de electricidad con buenos resultados operativos. Entre estos se cuentan el hospital de Porvenir y el Liceo Luis Alberto Barrera.



