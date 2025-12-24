24 de diciembre de 2025
COLEGIO DE PROFESORES DE MAGALLANES DENUNCIA DESVINCULACIÓN DE 123 DOCENTES EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN LA REGIÓN
Comunicado – Colegio Profesoras y Profesores Magallanes A.G.
Hoy queremos manifestar públicamente nuestra profunda preocupación y molestia por la grave
situación que está viviendo la Educación Pública, no solo en Magallanes, sino a nivel país.
En nuestra Región, 123 docentes han sido informados de su desvinculación, quedando sin fuente
laboral y sin ninguna certeza de volver a trabajar en marzo 2026. Esto ocurre en un contexto donde,
por años, se nos ha dicho que la Educación Pública se iba a fortalecer y mejorar. Sin embargo, no
se mejora la Educación Pública sacando Profesores del sistema.
Las/los Docentes no somos números ni ítems presupuestarios. Somos quienes sostenemos las
Comunidades Educativas, quienes damos continuidad pedagógica, contención y estabilidad a
estudiantes y familias. En una Región como Magallanes, donde existe una clara falencia de
Profesores, estas decisiones solo profundizan el problema: más reemplazos, más inestabilidad y
mayor deterioro del proceso educativo.
Los Servicios Locales de Educación, la Dirección de Educación Pública y el Ministerio de Educación
están priorizando el ajuste y las cifras por sobre las personas. Con estas políticas se está vulnerando
a las/los Profesores y a las Comunidades Educativas completas.
Como Colegio de Profesoras y Profesores de Magallanes decimos con claridad: Así no se fortalece
la Educación Pública. Exigimos responsabilidad política y medidas urgentes que resguarden el
trabajo Docente y el derecho de nuestros estudiantes a una Educación Pública digna y de calidad.
Operativos especiales, más móviles y monitoreo preventivo en zonas de alta afluencia.
Operativos especiales, más móviles y monitoreo preventivo en zonas de alta afluencia.