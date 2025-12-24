Punta Arenas,
24 de diciembre de 2025

COLEGIO DE PROFESORES DE MAGALLANES DENUNCIA DESVINCULACIÓN DE 123 DOCENTES EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN LA REGIÓN

​Comunicado – Colegio Profesoras y Profesores Magallanes A.G.

​Hoy queremos manifestar públicamente nuestra profunda preocupación y molestia por la grave
situación que está viviendo la Educación Pública, no solo en Magallanes, sino a nivel país.

En nuestra Región, 123 docentes han sido informados de su desvinculación, quedando sin fuente
laboral y sin ninguna certeza de volver a trabajar en marzo 2026. Esto ocurre en un contexto donde,
por años, se nos ha dicho que la Educación Pública se iba a fortalecer y mejorar. Sin embargo, no
se mejora la Educación Pública sacando Profesores del sistema.

Las/los Docentes no somos números ni ítems presupuestarios. Somos quienes sostenemos las
Comunidades Educativas, quienes damos continuidad pedagógica, contención y estabilidad a
estudiantes y familias. En una Región como Magallanes, donde existe una clara falencia de
Profesores, estas decisiones solo profundizan el problema: más reemplazos, más inestabilidad y
mayor deterioro del proceso educativo.

Los Servicios Locales de Educación, la Dirección de Educación Pública y el Ministerio de Educación
están priorizando el ajuste y las cifras por sobre las personas. Con estas políticas se está vulnerando
a las/los Profesores y a las Comunidades Educativas completas.

Como Colegio de Profesoras y Profesores de Magallanes decimos con claridad: Así no se fortalece
la Educación Pública. Exigimos responsabilidad política y medidas urgentes que resguarden el
trabajo Docente y el derecho de nuestros estudiantes a una Educación Pública digna y de calidad.

MAGALLANES REFUERZA SU PREPARACIÓN FRENTE A INCENDIOS FORESTALES CON HISTÓRICO DESPLIEGUE AÉREO Y HUMANO

​Operativos especiales, más móviles y monitoreo preventivo en zonas de alta afluencia.

COLEGIO DE PROFESORES DE MAGALLANES DENUNCIA DESVINCULACIÓN DE 123 DOCENTES EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN LA REGIÓN

COLEGIO DE PROFESORES DE MAGALLANES DENUNCIA DESVINCULACIÓN DE 123 DOCENTES EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN LA REGIÓN

