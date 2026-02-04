LANZAN EN PUNTA ARENAS EL PROGRAMA “DIGITALIZA TU ALMACÉN 2026” PARA FORTALECER EL COMERCIO DE BARRIO EN MAGALLANES

Con el objetivo de fortalecer la competitividad y modernización de los almacenes de barrio, este martes se realizó en Punta Arenas el lanzamiento regional del programa “Digitaliza tu Almacén 2026”, iniciativa de Sercotec, impulsada por la Seremi de Economía, que busca apoyar a pequeños comercios mediante herramientas de digitalización y apoyo a la gestión del negocio.

La actividad se desarrolló en el Almacén y Botillería Yoly, y contó con la participación de autoridades regionales, representantes de Sercotec y una beneficiaria del programa, quienes destacaron el impacto positivo de esta línea de apoyo en la economía familiar, la sostenibilidad de los negocios y el fortalecimiento del comercio local en la Región de Magallanes.

El programa contempla la entrega de un subsidio no reembolsable de hasta $3.000.000, destinado a financiar acciones de digitalización, asistencia técnica, capacitación, marketing, habilitación de infraestructura, compra de activos y capital de trabajo, permitiendo a los almacenes adaptarse a los nuevos desafíos del comercio.

Según las bases, entre $200.000 y $500.000 del subsidio podrá destinarse a acciones de gestión empresarial, mientras que entre $2.500.000 y $2.800.000 podrán utilizarse en inversiones en activos, infraestructura y capital de trabajo. Las empresas beneficiarias deberán realizar un aporte propio, definido en las bases regionales, y financiar los impuestos asociados al proyecto.

Podrán postular almacenes con inicio de actividades vigente en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos, con más de 12 meses de antigüedad, ventas anuales netas iguales o inferiores a 5.000 UF, y que cuenten con suscripción activa al curso Almacenes de Chile, disponible en el Portal de Capacitación de Sercotec. Entre los rubros considerados se incluyen almacenes, minimarket, panaderías, carnicerías, pescaderías, verdulerías, fruterías, botillerías y otros comercios de barrio.

El proceso de postulación considera cuatro etapas: inscripción en la capacitación virtual Almacenes de Chile; registro o actualización de antecedentes en www.sercotec.cl; validación automática de requisitos; y el envío del formulario junto a la carpeta tributaria electrónica. La convocatoria proyecta una cobertura regional de 23 almacenes beneficiados en Magallanes.

Desde la Seremi de Economía y Sercotec destacaron que este programa busca potenciar el rol social y económico de los almacenes de barrio, promoviendo su modernización y fortaleciendo su aporte a la vida comunitaria, especialmente en una región con condiciones geográficas y climáticas particulares como Magallanes.

Las bases y el proceso de postulación están disponibles en https://www.sercotec.cl/digitaliza-tu-almacen-region-de-magallanes-2026/





