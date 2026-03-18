Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

18 de marzo de 2026

QUINCE VOCES RINDEN HOMENAJE A LA CANTORA CHILENA EN MAGALLANES

Entre el 26 y 28 de marzo, ASONCADECH y la Seremi de las Culturas ofrecerán conciertos de la tradición oral femenina en Laguna Blanca y Punta Arenas.

cantoramagallanes

Magallanes se prepara para recibir una melodía distinta, una que viaja desde las raíces más profundas del campo y ciudades de Chile. En el marco de la celebración del Día Nacional de la Cantora Chilena, la Asociación de Cantoras de Chile (ASONCADECH) realizará un encuentro que rinde homenaje a la voz femenina como guardiana de la historia y tradiciones.

El evento, que cuenta con el apoyo de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional, se desarrollará durante las jornadas del viernes 27 y sábado 28 de marzo, a las 19.00 horas, en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro, ubicado en avenida 21 de Mayo N° 2421, Punta Arenas.

El concierto reunirá a quince talentosas mujeres provenientes de Santiago, Curicó, Rengo, Talagante, Chiguayante, San Vicente de Tagua-Tagua,  Linares, Talca, Copiapó, Putú, Quillota, Copiapó y Valdivia, además de representantes de la propia región de Magallanes, quienes han dedicado su vida a preservar la riqueza de la música tradicional, esa que se hereda de generación en generación.

La entrada para vivir esta experiencia musical y de conexión con las tradiciones, es liberada. Las invitaciones se encuentran disponibles para su retiro desde este miércoles 18 de marzo en la oficina de la Seremi de las Culturas (calle Pedro Montt N° 809, Punta Arenas), entre las 09.00 y 13.00 horas y por la tarde de 15.00 a 17.00 horas.

Como antesala a las grandes jornadas en la capital regional, el encuentro marcará un hito de descentralización cultural. El jueves 26 de marzo, a las 17.30 horas, el Gimnasio Municipal de Villa Tehuelches abrirá sus puertas para recibir este espectáculo de primer nivel. La entrada liberada.

Día Nacional de la Cantora Chilena

El Día Nacional de la Cantora Chilena es una conmemoración instaurada oficialmente mediante la Ley N° 21.497, promulgada en octubre de 2022, estableciendo el 14 de marzo como la fecha oficial en todo el país.

La fecha recuerda el natalicio de Matilde Isabel Fuentes Pino, conocida cariñosamente como «Chabelita Fuentes» (1931-2023) y considerada la «Primera Dama de la Tonada». Fundó el dúo “Las Morenitas”, una influyente agrupación de cantoras campesinas y de rodeo en Chile. El año 2011 fue reconocida como Tesoro Humano Vivo por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y distinguida con el Premio a la Música Nacional Presidente de la República, el 2022.

Chabelita, una figura fundamental para el folclor nacional. Su legado, junto al de grandes figuras como Violeta Parra y Margot Loyola, es lo que hoy ASONCADECH busca mantener vivo en cada rincón de Chile.



FERIA MUJER EMPRENDEDORA (6)

FERIA MUJER EMPRENDEDORA IMPULSA TALENTO LOCAL EN MALL ESPACIO URBANO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CONTRABANDO DE CIGARRILLOS EN PORVENIR: DETIENEN A CIUDADANO ARGENTINO CON MÁS DE 8 MIL CAJETILLAS

Leer Más

​Vehículo ingresó por paso no habilitado en el sector San Sebastián

​Vehículo ingresó por paso no habilitado en el sector San Sebastián

cigarrillos
nuestrospodcast
Visita ministerial 2

PRIMERA VISITA MINISTERIAL MARCA SEÑAL ESTRATÉGICA PARA MAGALLANES Y REFUERZA ROL CLAVE DE CHILE EN LA ANTÁRTICA

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
cantoramagallanes

QUINCE VOCES RINDEN HOMENAJE A LA CANTORA CHILENA EN MAGALLANES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
cancillermackenna

CANCILLER PÉREZ MACKENNA INICIA GIRA EN PUNTA ARENAS Y RELEVA EL ROL DE MAGALLANES COMO PUERTA DE ENTRADA A LA ANTÁRTICA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
germanflores

CONCEJAL GERMÁN FLORES ESPERA QUE COMPROMISOS EN SEGURIDAD DEL GOBIERNO DE KAST SE CUMPLAN EN EL TIEMPO