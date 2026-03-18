QUINCE VOCES RINDEN HOMENAJE A LA CANTORA CHILENA EN MAGALLANES

Magallanes se prepara para recibir una melodía distinta, una que viaja desde las raíces más profundas del campo y ciudades de Chile. En el marco de la celebración del Día Nacional de la Cantora Chilena, la Asociación de Cantoras de Chile (ASONCADECH) realizará un encuentro que rinde homenaje a la voz femenina como guardiana de la historia y tradiciones.

El evento, que cuenta con el apoyo de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional, se desarrollará durante las jornadas del viernes 27 y sábado 28 de marzo, a las 19.00 horas, en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro, ubicado en avenida 21 de Mayo N° 2421, Punta Arenas.

El concierto reunirá a quince talentosas mujeres provenientes de Santiago, Curicó, Rengo, Talagante, Chiguayante, San Vicente de Tagua-Tagua, Linares, Talca, Copiapó, Putú, Quillota, Copiapó y Valdivia, además de representantes de la propia región de Magallanes, quienes han dedicado su vida a preservar la riqueza de la música tradicional, esa que se hereda de generación en generación.

La entrada para vivir esta experiencia musical y de conexión con las tradiciones, es liberada. Las invitaciones se encuentran disponibles para su retiro desde este miércoles 18 de marzo en la oficina de la Seremi de las Culturas (calle Pedro Montt N° 809, Punta Arenas), entre las 09.00 y 13.00 horas y por la tarde de 15.00 a 17.00 horas.

Como antesala a las grandes jornadas en la capital regional, el encuentro marcará un hito de descentralización cultural. El jueves 26 de marzo, a las 17.30 horas, el Gimnasio Municipal de Villa Tehuelches abrirá sus puertas para recibir este espectáculo de primer nivel. La entrada liberada.

Día Nacional de la Cantora Chilena

El Día Nacional de la Cantora Chilena es una conmemoración instaurada oficialmente mediante la Ley N° 21.497, promulgada en octubre de 2022, estableciendo el 14 de marzo como la fecha oficial en todo el país.

La fecha recuerda el natalicio de Matilde Isabel Fuentes Pino, conocida cariñosamente como «Chabelita Fuentes» (1931-2023) y considerada la «Primera Dama de la Tonada». Fundó el dúo “Las Morenitas”, una influyente agrupación de cantoras campesinas y de rodeo en Chile. El año 2011 fue reconocida como Tesoro Humano Vivo por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y distinguida con el Premio a la Música Nacional Presidente de la República, el 2022.

Chabelita, una figura fundamental para el folclor nacional. Su legado, junto al de grandes figuras como Violeta Parra y Margot Loyola, es lo que hoy ASONCADECH busca mantener vivo en cada rincón de Chile.





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