POETAS DEL MUNDO PRESENTA ANTOLOGÍA “VERSOS DE BRUMA Y ENCANTO” EN HOMENAJE A CHILOÉ

En el contexto del Día del Libro y del Derecho de Autor, celebrado el 23 de abril, la filial Magallanes de Poetas del Mundo realizó el lanzamiento de la antología “Versos de Bruma y Encanto”, obra dedicada a la Isla Grande de Chiloé en el marco de la conmemoración de sus 200 años de anexión al territorio nacional.

La actividad reunió a integrantes del mundo literario y cultural, quienes destacaron el valor simbólico de esta publicación, enfocada en rendir homenaje a la identidad chilota y su legado en distintas zonas del país. La obra busca relevar la riqueza cultural, histórica y social de Chiloé a través de la poesía.

Desde la organización señalaron que este reconocimiento responde a la relevancia del pueblo chilote en el poblamiento y desarrollo de la Patagonia, especialmente en la Región de Magallanes, donde su influencia ha sido significativa en ámbitos como la agricultura, la gastronomía y el folclore.

Asimismo, se destacó el aporte de hombres y mujeres que, con su trabajo y tradiciones, contribuyeron al crecimiento de la región, consolidando una identidad cultural que sigue presente en la comunidad.

La presentación de esta antología se enmarca en las actividades culturales impulsadas durante abril, reforzando el valor de la lectura, la escritura y la memoria histórica como elementos fundamentales para la construcción de identidad.

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