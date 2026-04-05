MELÓN CON VINO ES ELEGIDO COMO EL SEGUNDO MEJOR CÓCTEL CON VINO DEL MUNDO

El tradicional melón con vino, conocido popularmente como “melvin”, fue ubicado como el segundo mejor cóctel del mundo elaborado a base de vino, según el ranking del sitio especializado TasteAtlas. La preparación chilena obtuvo una calificación de 4,2 sobre 5.

El listado es encabezado por la sangría blanca de España, seguida por el melón con vino, que destaca como la única preparación de América dentro de los diez primeros lugares. El ranking incluye además reconocidos cócteles internacionales como el Aperol spritz, el Bellini, la mimosa y el tinto de verano.

Desde la plataforma describieron esta bebida como una mezcla dulce y refrescante, asociada a celebraciones y encuentros sociales, especialmente durante la temporada de verano. Además, destacaron su presencia en la cultura gastronómica chilena.

El melón con vino cuenta incluso con una fecha conmemorativa en el país, celebrada cada 15 de enero, donde se promueve su consumo en contextos de encuentro social y familiar.

Este reconocimiento sitúa a una preparación tradicional chilena dentro de una selección internacional de cócteles elaborados en base a vino, destacando su presencia en rankings globales de gastronomía.

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