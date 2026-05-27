TORRES DEL PAINE PROYECTA SU DESARROLLO TURÍSTICO CON FOCO EN SOSTENIBILIDAD, SEGURIDAD Y DIVERSIFICACIÓN EN MAGALLANES

En el programa Patagonia On Tour, de Polar Comunicaciones, se abordaron los desafíos del turismo en la región de Magallanes, con énfasis en el desarrollo de la comuna de Torres del Paine y el presente de las áreas silvestres protegidas. El espacio contó con la participación de Alfredo Soto, encargado de Turismo de la Municipalidad de Torres del Paine, y John Revello, director regional de Conaf Magallanes.

Durante el primer bloque de Patagonia On Tour, Alfredo Soto realizó un balance positivo de la temporada turística, destacando el posicionamiento internacional de Torres del Paine y el trabajo conjunto entre actores públicos y privados. También explicó que la comuna cuenta con un Pladetur activo, que orienta los lineamientos para fortalecer la coordinación, mejorar infraestructura y diversificar la oferta turística más allá de los circuitos tradicionales del parque.

El encargado de Turismo de la Municipalidad de Torres del Paine puso especial énfasis en el turismo de estancias, el turismo científico, la puesta en valor de sectores como Sierra Baguales y el rol de emprendedores locales vinculados a oficios, artesanía y productos del territorio. En esa línea, planteó que el futuro del destino requiere equilibrar promoción, desarrollo económico, conservación y preparación frente a los desafíos de la temporada invernal.

En el segundo bloque, el director regional de Conaf Magallanes, John Revello, abordó el proceso de transición institucional que implica el traspaso de las áreas silvestres protegidas al nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. En la conversación, explicó que Magallanes cuenta con una extensa red de áreas protegidas y que, si bien Torres del Paine concentra gran parte de la atención turística, también existen otros espacios relevantes como el Monumento Natural Cueva del Milodón, el Monumento Natural Los Pingüinos y parques nacionales ubicados en zonas australes.

En Patagonia On Tour, Revello también se refirió a los desafíos de infraestructura, control de visitantes, conservación y seguridad dentro del Parque Nacional Torres del Paine. Entre los temas abordados estuvieron el funcionamiento durante invierno, las condiciones para recorrer ciertos senderos, la necesidad de reforzar la señalética y el proyecto de un pasaporte de seguridad para mejorar el monitoreo de quienes ingresan a los circuitos de montaña.









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