ÚLTIMOS DÍAS PARA POSTULAR AL FONDO "RECUPERANDO CHILE"

Hasta el viernes 29 de mayo se encontrará disponible el proceso de postulación para el Fondo "Recuperando Chile", iniciativa de cooperación público–privada del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que financia proyectos enfocados en la superación de la pobreza y las vulnerabilidades sociales.

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La convocatoria de este año, que aplica para todo el país, busca que las iniciativas logren una articulación territorial y cohesión social, poniendo énfasis en los sectores afectados por la emergencia provocada por los incendios en Valparaíso, Biobío y Ñuble, donde se seleccionarán al menos 3 proyectos, mientras que en el resto del país se seleccionarán 2 proyectos por región.

Para difundir los últimos días de postulación, la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas García, realizó un llamado destacando el vínculo entre el sector público y la sociedad civil. "En nuestro ministerio conocemos de cerca el fuerte compromiso que tiene la sociedad civil, sector que nos ha demostrado exitosamente que, con su trabajo, podemos ampliar la cobertura y apoyo a quienes más nos necesitan. El trabajo colaborativo entre el Estado y las fundaciones nos ha permitido actuar con urgencia en distintas crisis que hemos enfrentado como país, logrando llegar a tiempo, aprovechando sus capacidades en términos de flexibilidad, innovación y motor de movilidad social", señaló la autoridad.

Líneas de trabajo





El fondo cuenta con dos líneas de trabajo. La primera corresponde a Acción Social, orientada a financiar la ejecución de proyectos regionales destinados a la superación de la pobreza.

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La segunda es la línea de Evaluación de Experiencias, la cual financia proyectos de evaluación, análisis y estudios de iniciativas ya ejecutadas o actualmente en desarrollo. Esta línea se encuentra dirigida a fundaciones, corporaciones, asociaciones y universidades públicas y privadas, que presenten propuestas de alcance nacional.

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En ambas líneas de financiamiento, los proyectos podrán postular a iniciativas con un presupuesto máximo de $15 millones. Las postulaciones estarán abiertas hasta el viernes 29 de mayo de 2026 a través del sitio de Fondos Concursables www.fondos.gob.cl