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27 de mayo de 2026

ÚLTIMOS DÍAS PARA POSTULAR AL FONDO "RECUPERANDO CHILE"

​A lo largo de todo el país, el fondo ha financiado 1.000 proyectos, por un monto total de $18.200 millones, lo que ha beneficiado a más de 240 mil personas.

Gráfica 1
Hasta el viernes 29 de mayo se encontrará disponible el proceso de postulación para el Fondo "Recuperando Chile", iniciativa de cooperación público–privada del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que financia proyectos enfocados en la superación de la pobreza y las vulnerabilidades sociales.  

La convocatoria de este año, que aplica para todo el país, busca que las iniciativas logren una articulación territorial y cohesión social, poniendo énfasis en los sectores afectados por la emergencia provocada por los incendios en Valparaíso, Biobío y Ñuble, donde se seleccionarán al menos 3 proyectos, mientras que en el resto del país se seleccionarán 2 proyectos por región.
 
Para difundir los últimos días de postulación, la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas García, realizó un llamado destacando el vínculo entre el sector público y la sociedad civil. "En nuestro ministerio conocemos de cerca el fuerte compromiso que tiene la sociedad civil, sector que nos ha demostrado exitosamente que, con su trabajo, podemos ampliar la cobertura y apoyo a quienes más nos necesitan. El trabajo colaborativo entre el Estado y las fundaciones nos ha permitido actuar con urgencia en distintas crisis que hemos enfrentado como país, logrando llegar a tiempo, aprovechando sus capacidades en términos de flexibilidad, innovación y motor de movilidad social", señaló la autoridad.
 
Líneas de trabajo

El fondo cuenta con dos líneas de trabajo. La primera corresponde a Acción Social, orientada a financiar la ejecución de proyectos regionales destinados a la superación de la pobreza.

La segunda es la línea de Evaluación de Experiencias, la cual financia proyectos de evaluación, análisis y estudios de iniciativas ya ejecutadas o actualmente en desarrollo. Esta línea se encuentra dirigida a fundaciones, corporaciones, asociaciones y universidades públicas y privadas, que presenten propuestas de alcance nacional.

En ambas líneas de financiamiento, los proyectos podrán postular a iniciativas con un presupuesto máximo de $15 millones. Las postulaciones estarán abiertas hasta el viernes 29 de mayo de 2026 a través del sitio de Fondos Concursables www.fondos.gob.cl
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