ENAP IMPULSA 2026 CIERRA EL PROCESO DE POSTULACIONES CON LA CIFRA RÉCORD DE 178 PROYECTOS EN MAGALLANES

​Con una cifra récord de postulaciones en sus siete años de historia, el viernes 22 de mayo cerró el proceso de postulación de los fondos concursables Enap Impulsa 2026.



En total, ingresaron 178 proyectos a la plataforma, lo que se traduce en un aumento de 20% en comparación a igual proceso de 2025. “Es una cifra que superó todas nuestras expectativas y que nos deja muy contentos como equipo, porque sentimos que el despliegue territorial que hemos realizado ha generado el efecto que buscamos, que es aumentar las postulaciones sobre todo en comunas más pequeñas. De hecho, de las seis comunas que pueden presentar proyectos, cinco subieron iniciativas a nuestra plataforma, los que nos deja muy contentos”, explicó el jefe de Comunidades Enap Magallanes, Alfonso Pacheco.



Las organizaciones que presentaron proyectos son de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir, Primavera y Laguna Blanca. “La invitación es a estar atentos y atentas a los resultados. Ahora entramos al proceso de admisión, para dejar todos aquellos proyectos que cumplen con los requisitos de postulación; luego habrá un jurado que evalúe, otorgue puntajes y seleccione a los ganadores, información que entregaremos oportunamente durante el segundo semestre”, especificó Pacheco.



Montos y ejes de acción



Los montos que puede adjudicarse cada proyecto van desde los $3.000.000 hasta los $8.000.000 dependiendo del eje de postulación. Desde 2019 a la fecha, los fondos concursables Enap Impulsa han permitido ejecutar 168 proyectos en la región.



El programa de Enap apoya a organizaciones territoriales y funcionales con al menos un año de antigüedad y que postulen proyectos cuyos objetivos estén vinculados a los siguientes ejes:



Infraestructura comunitaria local.

Fomento del deporte y cultura local.

Protección ambiental y reciclaje.

Fortalecimiento de capacidades.



Los resultados de las postulaciones se darán a conocer en la página de Facebook Enap Magallanes y por correo electrónico a las organizaciones ganadoras.



