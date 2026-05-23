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23 de mayo de 2026

ACTIVIDADES CULTURALES Y PATRIMONIO DEPORTIVO MARCARÁN EL DÍA DE LOS PATRIMONIOS EN PUNTA ARENAS

Ojo con la cultura.

OJOCONLACULTURA

​Diversas actividades vinculadas al patrimonio cultural, artístico y deportivo se desarrollarán durante el próximo fin de semana en Punta Arenas en el marco del Día de los Patrimonios 2026. En conversación con Ojo con la Cultura de Polar Comunicaciones, representantes del mundo de la ilustración y del patrimonio deportivo regional dieron a conocer parte de la programación que buscará acercar estas expresiones a la comunidad magallánica. Uno de los espacios destacados será la programación organizada por la Red de Economías Creativas Culturales de Magallanes en Casa Morada, donde se realizarán talleres y charlas sobre cómic, manga, diseño, muralismo y narrativa gráfica. El ilustrador Fernando Algueta y el gestor cultural Alejandro Parada explicaron que las actividades incluirán contenidos relacionados con creación de personajes, escenografía, arquitectura y técnicas de muralismo urbano, además de espacios prácticos dirigidos a quienes quieran iniciarse en el mundo de la ilustración. Durante Ojo con la Cultura, Alejandro Parada detalló que esta iniciativa nace tras el exitoso encuentro de cómics realizado en Zona Franca durante 2025 y que actualmente reúne a ilustradores, diseñadores, muralistas y creadores audiovisuales de la región de Magallanes. Las actividades se desarrollarán el sábado 30 y domingo 31 de mayo en Casa Morada, ubicada en calle Chiloé 755, con cupos limitados e inscripción previa a través de redes sociales. En paralelo, la Corporación del Patrimonio Deportivo de Magallanes realizará una nueva edición de su muestra patrimonial en el Centro Elige Vivir Sano, ubicado junto al Gimnasio Fiscal de Punta Arenas. Su presidente, Pedro Jara, explicó en Polar Comunicaciones que la exposición tendrá como eje central el reconocimiento a históricos deportistas y dirigentes regionales, además de exhibiciones de objetos y documentos deportivos antiguos vinculados a la historia de Magallanes. La muestra llevará este año el nombre del histórico piloto Oreste Bonicioli Badaic y contará con reconocimientos a representantes del fútbol, básquetbol, automovilismo, atletismo, voleibol, ajedrez y otras disciplinas. Según explicó Pedro Jara, la iniciativa busca relevar el patrimonio humano y deportivo de la región, poniendo en valor a figuras que han marcado el desarrollo social y deportivo de Punta Arenas y Magallanes.




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