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29 de junio de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INICIA NUEVA ETAPA PARTICIPATIVA DEL PLADECO CON CINCO TALLERES CIUDADANOS

​Las jornadas se realizarán entre el 30 de junio y el 6 de julio en distintos sectores de la comuna para validar y priorizar los proyectos del Plan de Desarrollo Comunal.

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La Municipalidad de Punta Arenas dará inicio al tercer ciclo de participación ciudadana del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), correspondiente a la etapa de validación y priorización de iniciativas. A través de cinco talleres abiertos, vecinos de distintos sectores podrán revisar los proyectos levantados durante las fases anteriores y definir cuáles serán las principales prioridades para el desarrollo de la comuna.

El PLADECO es el principal instrumento de planificación municipal y establece los lineamientos que orientarán las políticas, programas e inversiones durante los próximos años. En esta etapa, la comunidad tendrá un rol central al validar y priorizar la cartera de proyectos construida de manera participativa.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que la opinión de los vecinos será determinante en este proceso y reiteró que la invitación está abierta a toda la comunidad, sin requisitos especiales para participar. Según indicó, cualquier residente puede aportar su visión respecto del futuro desarrollo de la ciudad.

Los talleres comenzarán el lunes 30 de junio, a las 19:00 horas, en la Junta de Vecinos Unión Comunal (Covadonga N°060), correspondiente al sector Centro. Posteriormente se realizarán encuentros en los sectores Periurbano, Sur, Agua Fresca y Norte, finalizando el domingo 6 de julio en la Junta de Vecinos Villa Las Nieves.


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