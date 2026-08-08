DESDE EL AIRE: ASÍ SE VE EL CLUB ANDINO DE PUNTA ARENAS EN PLENO INVIERNO

Durante la temporada de invierno, el Club Andino se convierte en uno de los sectores de la capital regional donde la nieve forma parte del paisaje habitual. Su ubicación permite apreciar desde las alturas el contraste entre la cordillera y el Estrecho de Magallanes.

Las imágenes captadas por un dron muestran distintas perspectivas del recinto y su entorno, con la ciudad y el estrecho como parte del paisaje que acompaña a quienes llegan hasta este sector durante los meses de invierno.

El registro permite observar desde el aire uno de los paisajes característicos de Punta Arenas durante esta época del año, cuando la nieve transforma el entorno cercano a la capital de Magallanes.