8 de agosto de 2026
DESDE EL AIRE: ASÍ SE VE EL CLUB ANDINO DE PUNTA ARENAS EN PLENO INVIERNO
Un registro aéreo muestra el paisaje invernal del Club Andino de Punta Arenas, donde las pistas y sectores cubiertos de nieve se encuentran con una vista hacia el Estrecho de Magallanes.
Durante la temporada de invierno, el Club Andino se convierte en uno de los sectores de la capital regional donde la nieve forma parte del paisaje habitual. Su ubicación permite apreciar desde las alturas el contraste entre la cordillera y el Estrecho de Magallanes.
Las imágenes captadas por un dron muestran distintas perspectivas del recinto y su entorno, con la ciudad y el estrecho como parte del paisaje que acompaña a quienes llegan hasta este sector durante los meses de invierno.
El registro permite observar desde el aire uno de los paisajes característicos de Punta Arenas durante esta época del año, cuando la nieve transforma el entorno cercano a la capital de Magallanes.
El encuentro permitió abordar materias de interés para Magallanes y gestionar una próxima visita del subsecretario de la Secretaría General de Gobierno a la región.
El encuentro permitió abordar materias de interés para Magallanes y gestionar una próxima visita del subsecretario de la Secretaría General de Gobierno a la región.