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8 de agosto de 2026

FENATRAMA CUESTIONA APROBACIÓN DE MEGARREFORMA Y ADVIERTE POSIBLES CAMBIOS EN JUSTICIA AMBIENTAL

​La Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Medio Ambiente manifestó reparos al proyecto aprobado, señalando que no se incorporaron observaciones técnicas realizadas durante su tramitación y solicitando que el Tribunal Constitucional revise algunas disposiciones.

FENATRAMA

La Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Medio Ambiente (FENATRAMA) expresó su rechazo a la aprobación del proyecto denominado “Megarreforma”, argumentando que el texto final no recogió observaciones técnicas planteadas por la organización y otros actores especializados durante su discusión legislativa.

Mediante una declaración pública, la entidad señaló que la iniciativa no habría fortalecido la institucionalidad ambiental y manifestó preocupación por normas que, según su postura, podrían afectar aspectos vinculados a la justicia ambiental y al acceso a mecanismos de participación ciudadana.

Entre los puntos cuestionados por FENATRAMA se encuentra una disposición relacionada con eventuales indemnizaciones con recursos fiscales a titulares de proyectos cuyas Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) hayan sido anuladas por tribunales. La organización sostuvo que esta medida podría generar beneficios económicos asociados a actos administrativos declarados ilegales.

Asimismo, la federación planteó reparos a modificaciones vinculadas con las reclamaciones de terceros contra Resoluciones de Calificación Ambiental y al establecimiento de límites temporales para determinadas medidas cautelares en causas ambientales. A juicio de la organización, estas normas podrían afectar la protección de comunidades y personas involucradas en procesos judiciales.

FENATRAMA señaló que espera que el Tribunal Constitucional revise las disposiciones cuestionadas tras las reservas de constitucionalidad planteadas durante la tramitación legislativa. La organización indicó que continuará siguiendo las acciones que puedan desarrollarse en esta materia.


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