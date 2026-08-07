AGRUPACIONES DE FIBROMIALGIA Y TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA VALORAN LABOR DEL CENTRO COMUNAL SUR

Representantes de las agrupaciones de fibromialgia y del Trastorno del Espectro Autista (TEA) de Punta Arenas destacaron los servicios que entrega el Cesfam provisorio 18 de Septiembre, espacio ubicado en el sector sur de la ciudad, en donde se ejecuta el programa AIDIA (Atención Integral al Desarrollo Infanto Adolescente), Más AMA (Adultos Mayores Autovalentes), Más Salud en Comunidad, Fibromialgia y Cuidados Paliativos Universales, mejorando el acceso a prestaciones especializadas en beneficio de más de 3.500 usuarios.

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El jefe del Área de Salud de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa), Víctor Fuentes, explicó que el recinto permite reunir a los equipos en un solo lugar, con más servicios y mejores comodidades para los usuarios. "Hoy día nos permite agruparlo, también partir con el proyecto Fibromialgia que hace tiempo que viene con el anhelo de la gente y con sobre 600 personas que van a ser beneficiadas, además tenemos el programa AIDIA, que beneficia sobre 600 personas, que en total, agregando Más Salud en Comunidad y el otro programa que tenemos que es el Más AMA, nosotros deberíamos atender sobre 3.500 usuarios beneficiados".

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Asimismo, Fuentes precisó que en su punto máximo este centro albergará a cerca de cuarenta profesionales. "Van a estar allí de distintos ámbitos, enfermeras, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, psicólogos quienes van a tener un lugar para ir a realizar atenciones y los registros con los computadores, pero, además, podríamos realizar talleres también".

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Por su parte, la presidenta de la agrupación Te Abrazo Magallanes, Rosa Miranda, valoró la puesta en marcha del recinto, destacando que responde a una necesidad largamente planteada por las familias. "El lugar donde estaban en el Fenton es un espacio muy reducido, que agradecemos el espacio también. Pero este espacio es una ayuda a toda la comunidad autista, hablemos de niños, jóvenes y adultos, porque la gran mayoría de los usuarios de este tema están en el sector sur", afirmó.

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Junto con lo anterior, Miranda agradeció la utilización de este lugar. "Nosotros agradecemos, apoyamos, obviamente, este espacio, que es un espacio neutro, es un lugar neutro. Ustedes bien saben que nuestros hijos, de repente, los colores, los olores son un tema complejo. Este es un espacio que está adecuado, que no se puede perder, que no se puede desaprovechar".





Para la vocera de las agrupaciones de fibromialgia de Puerto Natales y Punta Arenas, Inés Vidal, dada la ampliación de la ciudad, este espacio se encontrará para ellos en un punto central. "Nosotros sentimos que esto es como un núcleo donde van a llegar de cerro a playa, de playa a cerro, de sur a norte y de norte a sur, y donde vamos a confluir en un espacio que era esperadísimo por nosotros, de hecho, este proyecto se alargó mucho, esto nació en julio del año 2022, y se fue atrasando por diferencias, ya que el Estado es muy lento para los trámites, se necesitaban muchas autorizaciones, por lo tanto, ahora por fin ya vamos a haber concretado nuestro sueño de sacar este programa".

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Finalmente, dijo que implementar el programa de fibromialgia "vendría a ser como la conclusión de una ley que nació sin plata, pero con la voluntad del Gobierno Regional, de los actores, de la dirección de Salud, ahora la Corporación Municipal, que nos está cediendo este espacio. Podemos lograr un tremendo triunfo para todas las mujeres", concluyó Vidal.