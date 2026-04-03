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3 de abril de 2026

PUNTA ARENAS CONMEMORÓ EL DÍA MUNDIAL DEL AUTISMO CON MASIVA JORNADA CIUDADANA

​La actividad “Plaza Ciudadana: Diversidad Infinita” reunió a servicios públicos y comunidad en torno a la inclusión y concienciación sobre el autismo.

Día mundial del autismo

Durante la mañana de este jueves 2 de abril, se desarrolló en Punta Arenas la jornada “Plaza Ciudadana: Diversidad Infinita”, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. La actividad fue organizada por la Mesa Regional de Autismo junto al Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), con el objetivo de promover la inclusión plena de las personas autistas.

El evento se llevó a cabo en el Centro de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur y contó con la participación de autoridades regionales, entre ellas el seremi de Salud, Fabián Barrientos, la directora regional de Senadis, Bernarda Cares, y representantes de la Corporación de Rehabilitación.

Bajo el lema “Autismo y Humanidad: toda vida tiene valor”, la jornada convocó a distintos servicios públicos, que entregaron información sobre la oferta disponible en la región. La instancia permitió acercar herramientas y orientación a familias y personas interesadas en conocer más sobre apoyos y programas.

Durante la actividad se realizaron presentaciones artísticas, como la del conjunto vocal del Centro de Capacitación Laboral León Humberto Seguel, además de una dinámica experiencial impulsada por el programa PRAPS de la Corporación Municipal. Esta última buscó generar empatía en torno a la sobrecarga sensorial y estrategias de regulación en niños y adolescentes.

La Mesa Regional de Autismo, integrada por distintos ministerios y servicios, reafirmó su rol como espacio de coordinación intersectorial para avanzar en una cultura inclusiva, fortaleciendo el trabajo conjunto en la región.



Arma cortante PDI

PDI UBICA ARMA CORTANTE UTILIZADA EN HOMICIDIO OCURRIDO EN PUNTA ARENAS

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