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9 de mayo de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS PARTICIPÓ EN FERIA MUNDIAL DE TECNOLOGÍAS AMBIENTALES EN ALEMANIA

​La instancia permitió conocer experiencias internacionales sobre reciclaje, economía circular y gestión de residuos.

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La Municipalidad de Punta Arenas participó en la Feria Medioambiental IFAT Munich 2026, considerada una de las principales instancias internacionales sobre tecnologías ambientales, gestión de residuos y economía circular, desarrollada entre el 4 y el 7 de mayo en la ciudad de Múnich, Alemania.

La participación del alcalde Claudio Radonich se concretó a través de una invitación de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria, entidad que financió la asistencia al encuentro, el cual reunió a cerca de 3.400 expositores y más de 142 mil visitantes de distintos países.

Durante la actividad, la delegación municipal sostuvo reuniones con empresas especializadas y conoció experiencias aplicadas en ciudades europeas relacionadas con reciclaje, reutilización de materiales, eficiencia energética y disposición de residuos domiciliarios e industriales. El alcalde Radonich señaló que una de las principales preocupaciones para Punta Arenas es extender la vida útil de los rellenos sanitarios y avanzar hacia infraestructura moderna para las próximas décadas.

Asimismo, la encargada de Sostenibilidad y Acción Climática del municipio, Paulina Santis, destacó que la feria permitió conocer tecnologías que podrían evaluarse para su implementación en la comuna, además de fortalecer vínculos internacionales en materias ambientales.

Desde el municipio indicaron que la experiencia recogida en Alemania será utilizada para desarrollar futuras propuestas orientadas a mejorar la gestión de residuos y avanzar en estrategias de sustentabilidad para Punta Arenas.


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