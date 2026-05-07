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7 de mayo de 2026

TRIBUNAL APRUEBA SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO DE INVESTIGACIÓN POR ACCIDENTE DONDE MURIÓ EL EXPRESIDENTE SEBASTIÁN PIÑERA

El juzgado acogió la solicitud del Ministerio Público y estableció que los hechos que terminaron en el accidente aéreo ocurrido en febrero de 2024 en el Lago Ranco

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Este miércoles, el Juzgado de Garantía de Río Bueno determinó el sobreseimiento definitivo de la causa por el accidente aéreo donde falleció el expresidente Sebastián Piñera.

El juzgado acogió la solicitud del Ministerio Público y estableció que los hechos que terminaron en el accidente aéreo ocurrido en febrero de 2024 en el Lago Ranco no constituyen delito.

El fiscal Eugenio Campos, director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, sostuvo que “después de una investigación acabada, detallada y acuciosa formulada por la Fiscalía, que contó con diversas instituciones públicas como también de carácter internacional, se determinó en definitiva que este accidente se debió precisamente a cuestiones ajenas a la intervención de terceras personas“.

El persecutor detalló que, de esta forma, se descarta efectivamente “la existencia de cualquier tipo de hecho ilícito que permita efectivamente establecer la concurrencia de algún delito en cuestión”.

Campos detacó que durante el proceso investigativo partició personal de la Armada de Chile, Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI), Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Bomberos y Servicio Médico Legal (SML).

Jorge Gálvez, abogado de la familia Piñera, sostuvo que “en la audiencia del día de hoy, en representación de la familia del fallecido ex Presidente Sebastián Piñera, adherimos a la solicitud del Ministerio Público de solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa”.

Fuente: cnnchile.com


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