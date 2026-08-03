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3 de agosto de 2026

DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME (P.REP) OFICIA A SENDA Y SUPERINTENDENCIA DE SALUD PARA FISCALIZAR A LABORATORIO CORTHORN HEALTH POR EVENTUALES INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES

La solicitud se enmarca en la controversia surgida luego de que dicho laboratorio informara resultados positivos por consumo de drogas en dos exámenes practicados al exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez

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El diputado Alejandro Riquelme Ducci remitió un oficio de fiscalización al Director Nacional (S) de SENDA, Eduardo Barros Ronda, y a la Superintendencia de Salud, solicitando información detallada sobre el cumplimiento del contrato adjudicado en mayo de 2026 al laboratorio Corthorn Health, encargado de realizar los exámenes toxicológicos capilares a autoridades de primer nivel del país.

 
La solicitud se enmarca en la controversia surgida luego de que dicho laboratorio informara resultados positivos por consumo de drogas en dos exámenes practicados al exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, los que posteriormente fueron contradichos por un tercer examen encargado a la Universidad Católica, cuyas muestras fueron analizadas en un laboratorio en Estados Unidos y arrojaron un resultado negativo.

 
En su oficio, el parlamentario recuerda que en 2022 la SEREMI de Salud Metropolitana ya había detectado en las dependencias de Corthorn Health falencias relevantes en materia de control de calidad, supervisión profesional, infraestructura de descontaminación y manejo de la sala de toxicología. Por ello, Riquelme solicita a SENDA precisar si dichos antecedentes fueron considerados al momento de evaluar y adjudicar la licitación, e informar si el laboratorio cuenta con acreditación vigente como prestador institucional de salud ante la Superintendencia de Salud, particularmente en el área de toxicología.

 
El oficio también pide conocer si el examen practicado al exsubsecretario se ajustó íntegramente a las bases técnicas y administrativas de la licitación, si existió una segunda validación de resultados, y si SENDA ha iniciado —o se compromete a iniciar— un proceso de supervisión y fiscalización contractual respecto del proveedor. Asimismo, solicita que se remitan a la Seremi de Salud y al Instituto de Salud Pública los antecedentes que correspondan, para efectos de la fiscalización sanitaria del laboratorio, e información agregada —sin individualizar a personas— sobre el número total de resultados positivos que Corthorn Health ha comunicado a organismos del Estado, entidad que mantiene o ha mantenido convenios con Gendarmería, la PDI, la Armada, la Municipalidad de Colina y la Defensoría Regional Metropolitana Norte, entre otros.

 
"Estas prácticas no solo pueden dejar sin trabajo a una persona, sino que afectan gravemente su honra", señaló el diputado Riquelme,

 
Riquelme sostuvo que el interés público de esta materia es evidente, considerando que Corthorn Health mantiene contratos vigentes con múltiples reparticiones del Estado y que sus resultados pueden incidir directamente en la evaluación de autoridades y funcionarios públicos. Por ello, solicitó que SENDA y la Superintendencia de Salud respondan dentro de los plazos legales correspondientes, remitiendo la documentación técnica, administrativa y de acreditación pertinente.

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