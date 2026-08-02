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2 de agosto de 2026

VIEJA PATAGONIA CONSOLIDA SU PROYECTO CULTURAL CON UN MUSEO, UN PERIÓDICO Y NUEVOS ESPACIOS PARA LA HISTORIA DE MAGALLANES

Ojo con la Cultura

Alejandro Toro

El periodista y gestor cultural Alejandro Toro fue el invitado de Ojo con la cultura, donde presentó las últimas novedades de Vieja Patagonia, iniciativa ubicada en el centro de Punta Arenas que ha ampliado su propuesta incorporando un museo, un periódico y nuevos espacios dedicados a la difusión del patrimonio e historia de Magallanes.

Durante la entrevista en Polar Comunicaciones, Toro explicó que uno de los principales avances corresponde a la creación del Museo de las Cosas, espacio que reúne objetos, libros, documentos y antigüedades que buscan preservar parte de la memoria regional. Según señaló, el proyecto nació a partir de la evolución de la tienda y apunta a transformarse en un lugar de encuentro para actividades culturales, presentaciones de libros, música y otras expresiones artísticas.

El creador de Vieja Patagonia también destacó el crecimiento del periódico homónimo, publicación que ya suma cinco ediciones y que se distribuye tanto en formato digital como impreso. Explicó que el objetivo es ofrecer contenidos relacionados con la historia y el patrimonio de Magallanes, apostando además por una edición en papel de calidad que los lectores puedan conservar como material de colección.

En Ojo con la cultura, Alejandro Toro señaló que la proyección de Vieja Patagonia es consolidarse como un referente cultural en Punta Arenas, integrando la tienda, el museo y las publicaciones en un mismo proyecto. Asimismo, invitó a la comunidad a visitar el espacio ubicado en la esquina de José Menéndez con Lautaro Navarro y conocer las distintas iniciativas que buscan acercar la historia regional a vecinos y visitantes.




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