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29 de marzo de 2026

TALLER LITERARIO INTERNACIONAL Y PROYECTO DE MUSEO MARCAN NUEVA JORNADA CULTURAL EN PUNTA ARENAS

Ojo con la cultura.

Ojo con la Cultura

Una nueva edición del programa Ojo con la Cultura de Polar Comunicaciones abordó dos iniciativas que fortalecen el desarrollo cultural en la región de Magallanes. Desde Punta Arenas, el espacio reunió al profesor argentino Rolando Paciente, quien encabezó un taller literario en la ciudad, y al actor y director Erinson Paredes, quien presentó los avances del futuro Museo del Liceo Bicentenario Luis Alberto Barrera.

Durante el primer bloque, Rolando Paciente destacó la masiva participación en el taller literario, señalando que la instancia busca despertar la creatividad y permitir que los participantes descubran su potencial como escritores. El académico explicó que la escritura se construye en el proceso y que espacios como estos permiten perder el temor a expresarse, además de compartir experiencias colectivas en torno a la palabra y la lectura.

El profesor también abordó su trabajo con formas breves como el haiku, resaltando su valor como ejercicio de observación y síntesis. En conversación con el programa, detalló además la creación de “Haikus Patagónicos”, obra inspirada en sus recorridos por el territorio austral, donde incorpora elementos de la geografía y cultura tanto chilena como argentina, reforzando el vínculo literario en la Patagonia.

En el segundo bloque, Erinson Paredes presentó el proyecto de creación del Museo del Liceo Bicentenario Luis Alberto Barrera, iniciativa que busca rescatar la memoria histórica de la educación pública en Punta Arenas. El proyecto contempla una implementación por etapas y ya cuenta con avances en la gestión de un espacio físico, además de una convocatoria abierta a la comunidad para aportar objetos, documentos y testimonios vinculados al establecimiento.



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