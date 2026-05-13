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13 de mayo de 2026

FUNDACIÓN TERAIKE SE UNE A GLOBAL TEACHER PRIZE PARA RECONOCER A LOS DOCENTES QUE INNOVAN EN MAGALLANES CON INÉDITA DISTINCIÓN

​Profesores de todas las asignaturas y educadores de párvulos podrán participar en el Premio Educadores que Inspiran 2026, inscribiéndose o postulando a otra persona hasta el 21 de junio.

Premio Educadores que Inspiran

Destacar la labor de los profesores y educadores de párvulos que con compromiso y prácticas pedagógicas innovadoras generan impactos positivos en sus comunidades. Ese es el espíritu del Premio Educadores que Inspiran 2026, creado por Fundación Teraike, institución que desde hace diez años trabaja para fortalecer la educación en la Región de Magallanes, articulando y gestionando programas y acompañando a las comunidades educativas en su implementación.


Se trata de un reconocimiento inédito que se materializa gracias a una colaboración con Global Teacher Prize Chile, concurso internacional que en nuestro país es organizado por Elige Educar, y que permitirá visibilizar a aquellos docentes magallánicos que promueven el bienestar de sus estudiantes, emplean prácticas educativas innovadoras y eficaces y cuentan con logros significativos en el aula.


"Nos motiva celebrar esta primera década de vida con la creación de este premio y poder distinguir a los verdaderos agentes de cambio en la educación: los docentes y educadores, que son quienes impactan a cientos de niños, niñas y jóvenes y pueden cambiar sus vidas. Queremos valorar la importancia de su labor y reconocer a quienes marcan la diferencia", afirmó Francisca Vogt, directora ejecutiva de Fundación Teraike, organización sin fines de lucro creada por la familia Palma Matetic, de origen magallánico.


Verónica Cabezas, directora ejecutiva de Elige Educar, destacó por su parte que "en la región de Magallanes hay tremendos talentos pedagógicos, talentos que están en el aula y que no han sido convocados o llamados todavía al Global Teacher Prize. De la mano de Fundación Teraike vamos a poder visibilizar a los docentes y educadores de párvulos en sectores urbanos y rurales como referentes para la región y para el país".


Criterios internacionales y regionales


Profesores de todas las asignaturas y cursos hasta IV medio y educadores de párvulos de Magallanes pueden participar en este premio inscribiéndose o postulando a otra persona a través del sitio web www.fundacionteraike.cl, que los llevará a la plataforma de Global Teacher Prize Chile. Las inscripciones de la región serán enviadas a Fundación Teraike, que seguirá el proceso de selección para premiar a los mejores educadores de Magallanes, el que estará abierto hasta el 21 de junio.


Profesionales de la región con destacada trayectoria en educación, un representante de Elige Educar y uno de Fundación Teraike, conformarán el jurado que evaluará las postulaciones considerando requisitos utilizados en Global Teacher Prize Chile y criterios de la realidad local con foco en las dimensiones del talento pedagógico (propósito, habilidades técnicas, habilidades socioemocionales e integralidad) y el Marco para la Buena Enseñanza.


Se reconocerá a tres educadores de la región. De ellos, uno será nombrado ganador y recibirá un millón de pesos en efectivo, un tablet entregado por Gasco Magallanes, dos noches de alojamiento en uno de los dos Hoteles Australis y premios sorpresa. En tanto, los otros dos finalistas recibirán 500 mil pesos cada uno, un tablet entregado por Gasco Magallanes y premios sorpresa.


Los finalistas del Premio Educadores que inspiran serán reconocidos en la ceremonia de celebración de los 10 años de Fundación Teraike que se realizará el 1 de octubre. En esta oportunidad, se anunciará cuál de ellos es el ganador regional.


"Agradecemos la confianza y el aporte de Elige Educar, Global Teacher Prize Chile y las empresas que comparten nuestro propósito de aportar a la educación y los educadores de Magallanes. Invitamos a directivos, estudiantes y apoderados a postular a los profesores destacados para que suban sus datos y podamos visibilizar a muchos docentes y, ojalá, tener a uno de los finalistas del premio regional en la selección del Global Teacher Prize Chile", comentó Francisca Vogt.

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CONCURSO “JÓVENES TALENTOS DE MAGALLANES” DE FUNDACIÓN TERAIKE ENTRA EN ETAPA CLAVE PARA ELEGIR CUENTOS GANADORES

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