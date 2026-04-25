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25 de abril de 2026

FUNDACIÓN INTEGRA ENTREGA RECOMENDACIONES PARA FOMENTAR LA LECTURA EN NIÑAS Y NIÑOS

​El llamado apunta a que las familias incorporen este hábito en el hogar como una instancia de encuentro, afecto y desarrollo integral durante el Mes del Libro.

cuento

La Fundación Integra entregó una serie de recomendaciones para fomentar la lectura en niñas y niños desde los primeros años de vida, destacando su impacto en el desarrollo del lenguaje, la imaginación, la creatividad y las habilidades emocionales. La iniciativa se enmarca en las actividades del Mes del Libro, que promueven el acceso y valoración de la lectura en la comunidad.

Desde la institución explicaron que la lectura no solo permite adquirir conocimientos, sino que también facilita la comprensión de emociones, el reconocimiento personal y la conexión con el entorno. A través de cuentos y relatos, niñas y niños desarrollan habilidades comunicativas y fortalecen su vínculo con otras personas.

Uno de los aspectos centrales es el rol de las familias, donde se enfatiza la importancia de generar un vínculo afectivo en torno a la lectura. En ese sentido, se recomienda transformar este hábito en una experiencia significativa, mediante acciones simples como leer antes de dormir, habilitar espacios cómodos en el hogar o crear dinámicas lúdicas que incentiven la participación.

Respecto a las edades, Fundación Integra sugiere adaptar la lectura según la etapa de desarrollo. En la primera infancia, entre 0 y 2 años, se prioriza la interacción y el vínculo emocional; entre los 2 y 4 años, se fomenta la participación activa mediante imágenes y relatos; mientras que entre los 4 y 6 años, se potencia la imaginación y la creación de historias.

Estas acciones se complementan con iniciativas impulsadas por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Plan Nacional de la Lectura, Escritura y Oralidad, donde se promueve el acceso a recursos y actividades. Además, en el sitio web institucional de Integra, las familias pueden acceder gratuitamente a contenidos como la colección “Mi Memoria”, con cuentos, canciones y material audiovisual.



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