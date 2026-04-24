FOJI ABRE LAS POSTULACIONES PARA EL 3° FESTIVAL NACIONAL DE COROS "VÍCTOR ALARCÓN DÍAZ"

La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI), y la Fundación Ibáñez Atkinson (FIA) los invita a participar del III Festival Nacional de Coros "Víctor Alarcón Díaz. Esta tercera versión se realizará en conjunto con la Corporación Cultural Universidad de Concepción (CORCUDEC) el 28 de agosto en el Teatro Universidad de Concepción.

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro, formación y proyección artística para agrupaciones corales integradas por niños, niñas, adolescentes y jóvenes de todo el país. Asimismo, el certamen lleva el nombre "Víctor Alarcón Díaz" en homenaje al invaluable legado del profesor, cantante, gestor, creador y director de coros escolares, universitarios, vocacionales y profesionales en Chile.

La primera edición del Festival se llevó a cabo en 2024 en Santiago. Desde el año 2025, con el fin de contribuir en la descentralización de la música, se realizó en el Aula Magna de la Universidad de La Serena, juntando a más de 140 voces jóvenes provenientes de distintas partes del país, como Talca, Rancagua y Santiago. Este año FOJI se está preparando para realizar una nueva edición del evento, en esta ocasión en la Región del Biobío.

¿Quiénes pueden postular?

Podrán participar coros infantiles y/o juveniles pertenecientes a instituciones con personalidad jurídica. No podrán hacerlo aquellos conjuntos que hayan sido seleccionados en la versión anterior del festival.

¿Cómo postular?

Las agrupaciones deberán completar el formulario de inscripción con los datos solicitados. Además, será necesario grabar un video de un ensayo o presentación en vivo, subirlo a YouTube y adjuntar el enlace en la plataforma correspondiente. Las instrucciones y especificaciones técnicas se encuentran detalladas en las bases disponibles en el sitio web de FOJI.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 31 de mayo de 2026. En caso de consultas sobre el proceso, éstas deberán ser enviadas al correo [email protected].





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