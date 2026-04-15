Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

15 de abril de 2026

III VERSIÓN FESTIVAL MICELIO AUSTRAL: LA VIDA SECRETA QUE NOS SOSTIENE

Este 18 de abril del 2026, celebraremos en la cuidad de Punta Arenas a los hongos, en este tercera versión de este festival auto-gestionado que, gracias al apoyo de la comunidad, vuelve hacerse posible.

micelio2026

Por años, miramos la biodiversidad de forma incompleta, limitándola a flora y fauna. El Reino fungi, silencioso y esencial. Carecía de reconocimiento dentro de la clasificación tradicional. Hoy esa visión se transforma, integrando a la Funga como uno de los pilares de la biodiversidad.

 
Este 18 de abril del 2026, celebraremos en la cuidad de Punta Arenas a los hongos, en este tercera versión de este festival auto-gestionado que, gracias al apoyo de la comunidad, vuelve hacerse posible.

 
Esta instancia busca acercar a personas de distintas edades y territorios para encontrarnos en torno a la funga, celebrando y relevando la importancia de estos organismos fundamentales, verdaderos sostenedores de la vida en la Tierra.

 
Este evento se suma a una cadena de festivales que, a lo largo de Chile, celebran al Reino Fungi. Como organización Simbiosis Subantártica, buscamos no solo celebrar la llegada del otoño, sino también abrir espacios de encuentro y divulgación sobre estas especies y su rol fundamental en los ecosistemas.

 
El festival busca reunir a la comunidad de la Región de Magallanes y a personas expertas del Reino Fungi a encontrarse y compartir, convocando a infancias jóvenes, personas adultas y adultos mayores que deseen comprender más allá y dejarse maravillar por los hongos, tal como nos ocurrió a nosotros. Sin duda, se han convertido en una pasión: organismos verdaderamente impresionantes.

 
Esta tercera versión comenzó hace aproximadamente más de un mes, dando inicio a las actividades del festival con una salida a terreno llamada. En busca de la Laternea, un hongo emblemático que tenemos la fortuna de ver fructificar en grandes cantidades en la Región de Magallanes. Desde entonces, hemos desarrollado diversas actividades, como excursiones en la Reserva Nacional Laguna Parrillar y la Reserva de Magallanes, además de charlas abiertas a la comunidad. Entre ellas , destaca la de Bruno Montecinos, quien presentó Bases del cultivo de hongos funcionales, con una gran audiencia interesada , y próximamente la participación de Álvaro Lara en otra de las charlas previas al festival, Hongos de Chile de Norte a Sur, Un viaje por la colorida funga del territorio Nacional.

 
También realizamos excursiones en San Pedro junto a estudiantes de gastronomía y turismo del Liceo Politécnico de Punta Arenas. Por otro lado, nos reunimos en el Humedal de Pudeto junto a la comunidad local, generando un valioso espacio de encuentro.

 
Además, compartimos con la comunidad Kawésqar de Isla Dawson en una salida enfocada en la búsqueda y aprendizaje sobre hongos, fortaleciendo vínculos a través del intercambio de saberes.

 
Cada una de estas instancias ha sido una oportunidad para buscar, aprender y compartir en torno a los hongos: espacios de colaboración intercambio y aprendizaje mutuo que dan vida y sentido a este festival.

 

Las actividades continúan este 18 de abril en el patio de Ingeniería de la Universidad de Magallanes, ubicada en avenida Presidente Manuel Bulnes 01855, desde las 10:00 hasta las 20:00 horas.

 
Este espacio recibirá a la comunidad para participar en diversos talleres, manifestaciones artísticas, feria de stands, concursos y charlas abiertas. Con esta última jornada daremos cierre a estos meses de actividades, celebrando en conjunto a los Hongos.

 
Si quieres saber más, escríbenos o revisa nuestro Instagram. @festivalmicelioaustral y de la organización @Simbiosis.subantartica . Atentos a nuestras redes sociales, ya que nos encontramos realizando actividades durante todo el año.



vifpuq-750x400

PRISIÓN PREVENTIVA PARA HOMBRE ACUSADO DE FEMICIDIO FRUSTRADO EN PUNTA ARENAS: TIENE AMPLIO PRONTUARIO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CARABINEROS DETIENE A CIUDADANO EXTRANJERO CON MÁS DE MEDIO KILO DE COCAÍNA EN PUNTA ARENAS

Leer Más

El procedimiento se realizó durante un patrullaje preventivo de la Sección Centauro en el sector de calles Rancagua con Boliviana.

El procedimiento se realizó durante un patrullaje preventivo de la Sección Centauro en el sector de calles Rancagua con Boliviana.

puqdetenidodrogas13042026
nuestrospodcast
DEMOLICIÓN DE CASA OKUPA (5)

MUNICIPIO REALIZÓ DEMOLICIÓN PARCIAL DE CASA OKUPA TRAS REITERADOS HECHOS DE INSEGURIDAD

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
micelio2026

III VERSIÓN FESTIVAL MICELIO AUSTRAL: LA VIDA SECRETA QUE NOS SOSTIENE

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
bolkowtercerazonanaval

HELICÓPTERO BOLKOW DE LA ARMADA DE CHILE REALIZA ATERRIZAJE DE EMERGENCIA TRAS FALLA DE UN MOTOR

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
si vas para chile

DOCUMENTAL “SI VAS PARA CHILE” LLEGA A PUNTA ARENAS Y PUERTO NATALES PARA ABRIR CICLO MIRADOC 2026

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA