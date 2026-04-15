III VERSIÓN FESTIVAL MICELIO AUSTRAL: LA VIDA SECRETA QUE NOS SOSTIENE

Por años, miramos la biodiversidad de forma incompleta, limitándola a flora y fauna. El Reino fungi, silencioso y esencial. Carecía de reconocimiento dentro de la clasificación tradicional. Hoy esa visión se transforma, integrando a la Funga como uno de los pilares de la biodiversidad.



Este 18 de abril del 2026, celebraremos en la cuidad de Punta Arenas a los hongos, en este tercera versión de este festival auto-gestionado que, gracias al apoyo de la comunidad, vuelve hacerse posible.



Esta instancia busca acercar a personas de distintas edades y territorios para encontrarnos en torno a la funga, celebrando y relevando la importancia de estos organismos fundamentales, verdaderos sostenedores de la vida en la Tierra.



Este evento se suma a una cadena de festivales que, a lo largo de Chile, celebran al Reino Fungi. Como organización Simbiosis Subantártica, buscamos no solo celebrar la llegada del otoño, sino también abrir espacios de encuentro y divulgación sobre estas especies y su rol fundamental en los ecosistemas.



El festival busca reunir a la comunidad de la Región de Magallanes y a personas expertas del Reino Fungi a encontrarse y compartir, convocando a infancias jóvenes, personas adultas y adultos mayores que deseen comprender más allá y dejarse maravillar por los hongos, tal como nos ocurrió a nosotros. Sin duda, se han convertido en una pasión: organismos verdaderamente impresionantes.



Esta tercera versión comenzó hace aproximadamente más de un mes, dando inicio a las actividades del festival con una salida a terreno llamada. En busca de la Laternea, un hongo emblemático que tenemos la fortuna de ver fructificar en grandes cantidades en la Región de Magallanes. Desde entonces, hemos desarrollado diversas actividades, como excursiones en la Reserva Nacional Laguna Parrillar y la Reserva de Magallanes, además de charlas abiertas a la comunidad. Entre ellas , destaca la de Bruno Montecinos, quien presentó Bases del cultivo de hongos funcionales, con una gran audiencia interesada , y próximamente la participación de Álvaro Lara en otra de las charlas previas al festival, Hongos de Chile de Norte a Sur, Un viaje por la colorida funga del territorio Nacional.



También realizamos excursiones en San Pedro junto a estudiantes de gastronomía y turismo del Liceo Politécnico de Punta Arenas. Por otro lado, nos reunimos en el Humedal de Pudeto junto a la comunidad local, generando un valioso espacio de encuentro.



Además, compartimos con la comunidad Kawésqar de Isla Dawson en una salida enfocada en la búsqueda y aprendizaje sobre hongos, fortaleciendo vínculos a través del intercambio de saberes.



Cada una de estas instancias ha sido una oportunidad para buscar, aprender y compartir en torno a los hongos: espacios de colaboración intercambio y aprendizaje mutuo que dan vida y sentido a este festival.



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Las actividades continúan este 18 de abril en el patio de Ingeniería de la Universidad de Magallanes, ubicada en avenida Presidente Manuel Bulnes 01855, desde las 10:00 hasta las 20:00 horas.



Este espacio recibirá a la comunidad para participar en diversos talleres, manifestaciones artísticas, feria de stands, concursos y charlas abiertas. Con esta última jornada daremos cierre a estos meses de actividades, celebrando en conjunto a los Hongos.



Si quieres saber más, escríbenos o revisa nuestro Instagram. @festivalmicelioaustral y de la organización @Simbiosis.subantartica . Atentos a nuestras redes sociales, ya que nos encontramos realizando actividades durante todo el año.







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