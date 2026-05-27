MERCADO BLUMAR FUE RECONOCIDO EN EL MARCO DEL DÉCIMO ANIVERSARIO DE SELLO AZUL

​En el marco de la conmemoración de los 10 años del programa Sello Azul en la Región de Magallanes, Blumar y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) realizaron una actividad conjunta en Mercado Blumar, espacio que fue reconocido por su compromiso con la comercialización responsable y la trazabilidad de productos del mar.



El Sello Azul es una certificación otorgada por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura a establecimientos que acrediten el origen legal de los productos del mar que comercializan, promoviendo la pesca responsable y el consumo sustentable de recursos marinos.



La instancia reunió a representantes de ambas organizaciones y puso en valor el trabajo colaborativo entre el sector público y privado para promover el consumo responsable y fortalecer los estándares de origen legal de los productos del mar que llegan a los consumidores.



La directora regional de Sernapesca Magallanes, Ximena Gallardo Andrade, expuso que la actividad buscó “reconocer y agradecer el compromiso con la comercialización y el consumo responsable que tiene Mercado Blumar, lo que permite reconocer no solo la trazabilidad de lo que se comercializa y llega al consumidor final, sino también renovar el compromiso en estos 10 años que cumple nuestro programa Sello Azul en Magallanes”.



Asimismo, agregó que “Mercado Blumar ha corroborado y acreditado ante nosotros el cumplimiento de todos los estándares de acreditación de origen legal, trazabilidad y pesca legal”.



Por su parte, la jefa de Tienda Mercado Blumar, Trinidad Amézaga, señaló que “para nosotros es muy importante ser parte de esta conmemoración de los 10 años del Sello Azul, porque refleja un trabajo permanente por acercar productos del mar con trazabilidad y origen responsable a la comunidad de Magallanes. Mercado Blumar nació justamente con el propósito de acercar el salmón y los productos del mar a las personas, promoviendo también la educación en torno al consumo responsable y la importancia de conocer el origen de los alimentos”.



En tanto, el gerente regional de Blumar Magallanes, Pablo Solís, destacó el valor de este tipo de iniciativas para fortalecer la vinculación con el territorio. “Como compañía, valoramos profundamente estas instancias de colaboración con Sernapesca, porque permiten reforzar la confianza de las personas en la trazabilidad y calidad de los productos que ofrecemos”, manifestó.



Finalmente, señaló que “cumplir con los estándares del Sello Azul es también una forma de reafirmar nuestro compromiso con una industria sostenible y con el desarrollo de Magallanes, donde Mercado Blumar se ha transformado en un punto de encuentro con la comunidad”.

