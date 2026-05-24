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24 de mayo de 2026

NUEVA ALIANZA DE FALP BUSCA FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA EN TODO CHILE

​La iniciativa contempla operativos móviles, campañas de sensibilización y ampliación del acceso a mamografías en distintas regiones del país.

FALP ALIANZA

Una nueva alianza impulsada por la Fundación Arturo López Pérez (FALP), junto a Achs, Entel y Copec, busca fortalecer la prevención y detección precoz del cáncer de mama mediante operativos móviles y acciones de sensibilización en distintos territorios del país.

La iniciativa surge en un contexto donde el cáncer de mama continúa siendo la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en Chile. Según datos entregados por la organización, durante 2025 más de 1.800 mujeres fallecieron a causa de esta enfermedad, mientras que la cobertura de mamografías durante 2024 alcanzó solo al 20,2% de las mujeres entre 50 y 69 años.

A través de clínicas móviles equipadas con mamógrafos y personal de salud, FALP ha desarrollado operativos preventivos en distintas regiones de Chile. Solo durante este año, estas unidades permitieron beneficiar a más de 44 mil mujeres mediante exámenes preventivos y acciones de detección temprana.

La alianza contempla además talleres, charlas preventivas y campañas informativas orientadas a reforzar la importancia del diagnóstico oportuno y el fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud. Desde FALP destacaron que el acceso temprano a la mamografía es fundamental, considerando que 9 de cada 10 mujeres pueden sobrevivir al cáncer de mama si el tumor es detectado a tiempo.

Representantes de las instituciones participantes señalaron que esta colaboración permitirá ampliar la cobertura y acercar prestaciones preventivas a sectores donde el acceso a la salud especializada sigue siendo limitado. Los recursos obtenidos mediante este acuerdo serán destinados al financiamiento y expansión de las actividades de prevención y detección precoz desarrolladas por FALP en el país.


CÁNCER DE MAMÁ

INVESTIGACIÓN CHILENA ABRE NUEVA VÍA PARA PREVENIR RECAÍDAS DEL CÁNCER DE MAMA

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