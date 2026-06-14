MAGALLANES PARTICIPÓ EN EL VIII ENCUENTRO DE LA ALIANZA SUPRARREGIONAL DE COMUNIDADES PORTAL

Puerto Montt fue sede del VIII Encuentro de la Alianza Suprarregional de Comunidades Portal, actividad que reunió a autoridades, alcaldes, equipos municipales y representantes de servicios públicos de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. La instancia permitió abordar desafíos relacionados con el desarrollo sostenible de comunidades vinculadas a áreas protegidas de la Patagonia chilena.

La jornada convocó a 86 participantes, entre ellos 13 alcaldes y alcaldesas, además de representantes de gobiernos regionales y organismos públicos. También asistieron autoridades nacionales como la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos; el gerente de Áreas Protegidas de CONAF, Ítalo Rossi; y representantes del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

La delegación de Magallanes estuvo integrada por los alcaldes de Cabo de Hornos, Patricio Fernández; de Porvenir, José Parada; de Torres del Paine, Anahí Cárdenas; y de Primavera, Karina Fernández. Asimismo, participaron representantes del Gobierno Regional y delegaciones de las municipalidades de Natales, San Gregorio, Punta Arenas y Timaukel.

Durante el encuentro se revisaron avances de la estrategia Comunidades Portal y se analizaron materias relacionadas con conectividad, infraestructura, turismo sustentable y bienestar de las comunidades rurales ubicadas en torno a parques nacionales, reservas y otras áreas protegidas. La alianza reúne actualmente a 26 municipios de la Patagonia chilena y mantiene vigente un convenio de colaboración proyectado hasta el año 2030.

La actividad incluyó exposiciones de servicios públicos, mesas de trabajo regionales y espacios de intercambio de experiencias entre los participantes. Como cierre, las delegaciones realizaron una visita técnica al Parque Nacional Alerce Andino, fortaleciendo el intercambio de conocimientos sobre gestión de áreas protegidas y desarrollo territorial.

​

