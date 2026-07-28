"EL GOBIERNO TIENE QUE ESCUCHAR A LOS GREMIOS DEL TURISMO NATALINO": DIPUTADA MORALES PIDE CONFORMAR MESA DE TRABAJO POR OBRAS EN EL AERÓDROMO DE PUERTO NATALES

La diputada Javiera Morales Alvarado solicitó formalmente que las decisiones respecto de las obras de conservación del Aeródromo de Puerto Natales se adopten escuchando a la comunidad y a los sectores productivos de la provincia de Última Esperanza, luego del anuncio del Ministerio de Obras Públicas sobre la ejecución de los trabajos durante la temporada alta 2026-2027.



"Una obra de esta envergadura requiere diálogo y certezas. Puerto Natales no puede enterarse de decisiones que impactan directamente su desarrollo sin contar con información clara ni espacios de participación. Lo que corresponde es escuchar a quienes viven, trabajan y emprenden en el territorio antes de adoptar una modalidad definitiva", señaló la legisladora.



La preocupación surge a raíz de la modalidad anunciada para la intervención, que contempla cinco días de cierre por cada dos de funcionamiento (5x2), situación que, según han planteado gremios del turismo, comercio, logística y transporte, podría afectar gravemente la conectividad de la provincia y su principal actividad económica.



Frente a este escenario, la parlamentaria ingresó un oficio dirigido al Ministerio de Obras Públicas y a la Dirección Nacional de Aeropuertos, solicitando antecedentes detallados sobre el cronograma definitivo de las obras, el estado técnico de la pista, las alternativas evaluadas para reducir el impacto de la intervención, los estudios económicos asociados y las medidas de mitigación contempladas para los sectores afectados.



Asimismo, el documento consulta expresamente si el Ejecutivo evaluó ejecutar una solución transitoria que permita mantener la operación normal del aeródromo durante la temporada alta y postergar la intervención definitiva para un período de menor flujo de pasajeros.



Paralelamente, la oficina parlamentaria envió una carta a la delegada presidencial, Ericka Farías, solicitando la convocatoria urgente de una mesa de trabajo intersectorial que reúna al Ministerio de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Aeropuertos, el Ministerio de Economía, autoridades regionales y los gremios de Última Esperanza.



El objetivo de esta instancia es entregar información oficial, oportuna y transparente respecto del proyecto, resolver las inquietudes existentes y explorar, junto a la comunidad natalina, alternativas que permitan compatibilizar la necesaria conservación de la infraestructura aeroportuaria con la continuidad de la actividad económica y turística de la provincia.



La parlamentaria enfatizó que mejorar la infraestructura aeroportuaria es una necesidad compartida, pero sostuvo que ello debe realizarse considerando la realidad de la provincia y construyendo soluciones junto a la comunidad, especialmente cuando la conectividad resulta estratégica para el turismo, el abastecimiento y la calidad de vida de quienes habitan Última Esperanza.

