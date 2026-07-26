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26 de julio de 2026

GANADEROS DE RÍO VERDE PARTICIPAN EN CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO OVINO JUNTO A INIA KAMPENAIKE

​La actividad reunió a productores de la comuna en una jornada teórico-práctica orientada al manejo de la condición corporal, el diagnóstico de gestación y la alimentación de ovinos.

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Ganaderos de la comuna de Río Verde participaron en la capacitación "Condición corporal, diagnóstico de gestación y alimentación de ovinos, como herramientas para mejora productiva", organizada por la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la Municipalidad de Río Verde, en conjunto con el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA Kampenaike) y la Estancia Las Charas. La iniciativa tuvo como objetivo entregar herramientas para apoyar la gestión de los rebaños ovinos.

La alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez, destacó la importancia de la actividad para el desarrollo de la comuna. "Río Verde constituye un pilar de la tradición y de la identidad patagónica. La ganadería ovina es una actividad económica fundamental para nuestra comuna; también forma parte del patrimonio cultural, del estilo de vida y del desarrollo de las familias ganaderas. Como municipio, nuestro compromiso es entregar innovación y conocimientos que permitan a los vecinos enfrentar de mejor manera los desafíos productivos", señaló.

La jornada se desarrolló en dos etapas. Durante la mañana, en Ponsomby, los profesionales de INIA Kampenaike Raúl Lira y Francisco Sales realizaron exposiciones sobre condición corporal, ecografía y nutrición ovina. Posteriormente, en la Estancia Las Charas, los asistentes participaron en una actividad práctica donde aplicaron técnicas de palpación lumbar y observaron procedimientos de diagnóstico ecográfico en terreno.

Desde el sector productivo, Omar Oliveros, de Estancia Río Cañadón, valoró la instancia de capacitación, mientras que el investigador de INIA Kampenaike, Francisco Sales, destacó que este tipo de actividades permiten complementar la teoría con la experiencia práctica. Al término de la jornada, la Municipalidad de Río Verde agradeció la colaboración de INIA Kampenaike, de la Estancia Las Charas y de los productores que participaron en la iniciativa.

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