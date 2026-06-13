PRIMER ENVÍO DE LANA DE MAGALLANES A INDIA ABRE NUEVAS OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR GANADERO REGIONAL

La reciente exportación de lana ovina desde Magallanes hacia India marca un nuevo hito para la ganadería regional y abre un mercado con alto potencial para los productores locales. Así lo destacó la directora regional de ProChile Magallanes, Alejandra Kovácevic, durante una entrevista en Patagonia Rural de Polar Comunicaciones, donde abordó el trabajo que permitió concretar este primer embarque hacia uno de los mayores compradores de lana del mundo.

Según explicó la autoridad, la apertura del mercado indio es resultado de años de trabajo conjunto entre organismos públicos, servicios técnicos, el sector ganadero y las oficinas comerciales de Chile en el exterior. Tras la aprobación del protocolo sanitario correspondiente en noviembre pasado, se iniciaron gestiones con importadores que derivaron en el primer envío de 21 toneladas de lana magallánica, proceso que esperan replicar y ampliar durante los próximos meses.

Durante Patagonia Rural, Kovácevic destacó que India representa una oportunidad especialmente relevante para Magallanes, considerando que la región concentra cerca del 90% de la masa ovina nacional y produce importantes volúmenes de lana de distintas categorías. Además, señaló que las tendencias globales hacia el uso de fibras naturales y la preocupación por los microplásticos están favoreciendo la demanda internacional por este tipo de productos.

La directora regional de ProChile también valoró el trabajo colaborativo entre instituciones públicas y privadas para posicionar la producción regional en los mercados internacionales. En ese contexto, resaltó la importancia de diversificar destinos de exportación, fortalecer la imagen de la Patagonia como territorio asociado a la sustentabilidad y seguir impulsando oportunidades para productos emblemáticos de Magallanes como la lana, la carne ovina y diversos recursos del mar.

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