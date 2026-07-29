BARRIO JUAN PABLO II REALIZÓ EXITOSA EDICIÓN DE SUS "TARDES CULTURALES" CELEBRANDO 36 AÑOS DE VIDA COMUNITARIA

La sede de la Junta de Vecinos Juan Pablo II, ubicada en calle Gaspar Marín, volvió a convertirse en el epicentro del encuentro y la celebración. Entre el 10 y el 25 de julio recientes, el tradicional barrio de Punta Arenas conmemoró el aniversario número 36 de su Junta de Vecinos (JJVV) con una nueva y vibrante edición de las "Tardes Culturales", un espacio que por más de tres décadas ha mantenido viva la llama de la autogestión y el arte local.



El evento, que se extendió por dos semanas y que contó con el apoyo de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del programa Puntos de Cultura Comunitaria, ofreció una cartelera inclusiva y variada. Las frías tardes de invierno se llenaron de calor humano con las presentaciones de agrupaciones y solistas locales como David Toledo, Chepo Sepúlveda, Renacer Patagónico, El Charro Neun, Trinares del Confín, Faggu y Fabiola Delgado, entre otros. Además de la música, el programa integró artes escénicas para toda la familia con funciones del Circo del Sur y la Compañía de teatro y títeres La Kalle, sin olvidar tradiciones barriales como el Bingo y la Misa de aniversario.



Para Celia Mansilla Levicoy, presidenta de la JJJVV y pilar fundamental de la organización, el valor de estas jornadas radica en el encuentro humano y la apertura hacia todos. "Es un lugar de esparcimiento donde vienen los vecinos a distraerse, a desestresarse, como se dice. Ojalá vengan todos los que quieran, la sede es grande para recibir a todos a puertas abiertas. Esta sede es un lugar comunitario, siempre lo he dicho, y nosotros empezamos solos", relató emocionada. Este 2026 marcó un hito en la historia de la iniciativa. Por primera vez, la Junta de Vecinos contó con apoyo estatal directo tras ser validada como un Puntos de Cultura Comunitaria (PCC). "Es el primer año que tenemos ayuda para pagarles a los artistas, y también le quiero agradecer a la empresa Methanex porque siempre ha estado con nosotros ayudándonos con los galvanos", agregó la dirigenta vecinal, recalcando el esfuerzo conjunto que hizo posible esta celebración.



El Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo Garrido, acompañó a los vecinos durante dos jornadas, subrayando la importancia de respaldar estas instancias desde el Estado. "Para nosotros, como Ministerio, es fundamental estar presentes en las comunidades, dialogando y estrechando lazos con las vecinas y vecinos", destacó la autoridad. "Creemos firmemente en el valor profundo e inmenso de las expresiones culturales y patrimoniales que nacen desde el corazón de los propios barrios, porque es allí, en el encuentro cotidiano, es donde la identidad local habita y se refuerza".



Al cierre de la jornada del sábado 25, los aplausos resonaron con fuerza en la población Juan Pablo II. Las "Tardes Culturales" bajaron el telón, demostrando una vez más que, con organización, apoyo y amor por la vida en comunidad, los barrios siguen siendo un escenario de la cultura.

